Auto bruciata ritrovata a Carlentini: aperto un fascicolo per omicidio

La Procura di Siracusa, diretta dal procuratore Sabrina Gambino, ha aperto un fascicolo per omicidio e disposto l’esame del Dna per poter arrivare all’identificazione della vittima i cui resti ossei sono stati rinvenuti all’interno di un’autovettura completamente carbonizzata scoperta nelle ultime ore in contrada San Demetrio, nel territorio di Carlentini.

Secondo le prime informazioni, il veicolo sarebbe riconducibile a Salvatore Privitera, 35 anni, residente a Catania la cui scomparsa era stata denunciata dai genitori che intanto hanno nominato un legale, l’avvocato Francesco Marchese.

I resti umani sono stati inviati all’Istituto di Medicina Legale di Catania e si attende anche l’esito della Tac sulle ossa per stabilirne l’identità e le possibili cause di decesso. L’auto, noleggiata, è stata posta sotto sequestro.