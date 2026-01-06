Ultime news

Auto carbonizzata a Carlentini, all’interno rinvenute delle ossa

Sul posto anche il medico legale. Prevista l'esecuzione di una Tac sulle ossa per stabilirne l'identità e le possibili cause di decesso

Sul posto anche il medico legale. Prevista l'esecuzione di una Tac sulle ossa per stabilirne l'identità e le possibili cause di decesso

Resti ossei sono stati rinvenuti all’interno di un’autovettura completamente carbonizzata scoperta nelle ultime ore in contrada San Demetrio, nel territorio di Carlentini, in provincia di Siracusa.

Secondo le prime informazioni, il veicolo sarebbe riconducibile a Salvatore Privitera, 35 anni, residente a Catania e scomparso nella giornata di ieri. L’auto è stata individuata grazie a un sistema di localizzazione satellitare installato a bordo, che ha consentito di circoscrivere l’area e indirizzare le ricerche.

Scomparso a Catania, l’auto ritrovata bruciata nel Siracusano

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del comando provinciale di Siracusa, che hanno immediatamente delimitato la zona istituendo un cordone di sicurezza per permettere lo svolgimento delle operazioni investigative. Presente anche la SIS dei Carabinieri, la Sezione Investigazioni Scientifiche, per i rilievi tecnici all’interno e all’esterno del veicolo.

Sono in corso tutti gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto. Il medico legale è stato incaricato delle prime verifiche sui resti rinvenuti, mentre nei prossimi passaggi investigativi è prevista anche l’esecuzione di una TAC, utile a stabilire con maggiore precisione l’identità dei resti ossei e le cause del decesso.


