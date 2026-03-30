Auto in acqua dopo manovra sbagliata: paura per una donna e una bambina

Momenti di grande paura questa mattina in Ortigia, tra il Ponte Umbertino e il Palazzo Inail dove un’auto con a bordo una donna e una bambina è finita in acqua a seguito, a quanto pare, di una manovra errata.

Secondo le prime ricostruzioni, la conducente avrebbe perso il controllo del veicolo durante una manovra, andando prima a urtare un’auto parcheggiata sul lato opposto della carreggiata. Subito dopo, la vettura ha abbattuto un paletto di protezione, terminando la corsa in acqua.

Provvidenziale l’intervento di due passanti, presumibilmente originari di Siracusa, che si sono lanciati immediatamente in aiuto delle occupanti, riuscendo a farle uscire dall’abitacolo prima che la situazione potesse aggravarsi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della polizia municipale, i vigili del fuoco e la guardia costiera, che hanno messo in sicurezza l’area. L’auto, come mostrano le immagini, è rimasta parzialmente sommersa e dovrà essere recuperata nelle prossime ore.

Fortunatamente, non si registrano feriti gravi, ma l’episodio ha attirato l’attenzione di numerosi curiosi e riapre il tema della sicurezza nelle zone a ridosso dell’acqua.