Auto in Sicilia: aumentano le usate, preferite le diesel ma l’elettrico non decolla. A Siracusa +3,2%

Anche nel I quadrimestre 2025 il mercato delle auto usate in Sicilia ha registrato il segno positivo. Secondo l’analisi di AutoScout24 , il più grande marketplace automotive online europeo, in Sicilia i passaggi di proprietà al netto delle minivolture (87.229) nei primi quattro mesi del 2025 sono aumentati del +6,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (fonte ACI). Per quanto riguarda i prezzi, il valore medio delle auto in vendita è pari a 19.200 €, che arrivano fino a 25.170€ delle auto elettriche e 34.240€ per le ibride, mentre l’età media è di 9,9 anni.

Nel I quadrimestre 2025, secondo l’elaborazione di AutoScout24 su base dati ACI, la classifica delle province per numero di passaggi di proprietà netti vede in testa Catania con 21.959 atti (+4,6% sul I quad. 2024), seguita da Palermo con 19.631 (+6,3%), Messina con 10.057 (+7,7%), Trapani con 7.578 (+8,7%), Siracusa con 7.574 (+3,2%), Agrigento con 7.165 (+9,1%), Ragusa con 6.089 (+5,9%), Caltanisetta con 4.415 (+1,7%) ed Enna con 2.761 (+11,3%).

“Il mercato delle auto usate in Sicilia continua a sorprendere per vitalità e crescita – dichiara Sergio Lanfranchi del Centro Studi di AutoScout24 – I dati del primo quadrimestre 2025 confermano un aumento del +6,1% dei passaggi di proprietà netti, con Enna che registra una performance a doppia cifra. Un segnale forte arriva anche dal nostro portale: il numero di visitatori in Sicilia in cerca della loro prossima auto è in costante aumento, a dimostrazione di un interesse concreto e crescente da parte degli utenti siciliani. La Fiat Panda con alimentazione tradizionale si conferma la regina delle ricerche, ma cresce anche la curiosità verso soluzioni ibride ed elettriche, un mercato dinamico, che guarda con fiducia al futuro”.

In termini di preferenze, le alimentazioni tradizionali continuano a dominare il mercato: il diesel rappresenta il 54% delle richieste, seguito dalla benzina con il 28%. L’ibrido registra il 15%. L’elettrico, invece, fatica a imporsi, fermandosi al 2% delle preferenze, principalmente a causa delle limitazioni legate all’autonomia delle batterie e alla mancanza di infrastrutture adeguate. Per l’elettrico, tuttavia, si tratta della quota più elevata registrata nelle regioni del Sud. Per quanto riguarda i modelli, nella regione vince in assoluto la Fiat Panda, ma se si prendono in considerazione solo le vetture ibride ed elettriche troviamo tra le ibride la BMW X6 e tra le elettriche la Smart forTwo.

Cosa non può mancare nell’auto? Su questo aspetto a livello nazionale non ci sono grandi cambiamenti. Gli italiani mettono sempre al primo posto, tra le funzionalità o gli accessori considerati fondamentali, i dispositivi di sicurezza attiva, indicati da ben il 78% del campione. Seguono il cambio automatico, segnalato dal 48% del campione, e il sistema di infotainment (navigatore, sistema audio, ecc.) dal 46%.