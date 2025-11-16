Auto piomba sui pedoni a Priolo: sette feriti, grave un 14enne

Piazza Quattro Canti è stata teatro, oggi, di un grave incidente autonomo che ha coinvolto numerosi pedoni davanti a un bar molto frequentato. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, un’auto guidata da un uomo ultrasettantenne avrebbe perso il controllo finendo sulla zona pedonale e travolgendo diverse persone.

Sette i feriti complessivi. Tre di loro sono stati trasportati in ospedale: due all’Umberto I di Siracusa, uno al Cannizzaro di Catania. Proprio quest’ultimo, un ragazzo di 14 anni, verserebbe nelle condizioni più critiche e i sanitari parlano di un quadro che desta forte preoccupazione.

Sul posto sono immediatamente intervenuti Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco, che hanno delimitato l’area e gestito la viabilità mentre i soccorritori del 118 prestavano le prime cure ai feriti. L’auto è stata sequestrata per gli accertamenti del caso.

Restano da chiarire le cause dell’incidente: non si esclude un malore improvviso del conducente, ma saranno gli approfondimenti delle forze dell’ordine a definire con precisione la dinamica.

“Questa mattina – scrive il sindaco Pippo Gianni – la nostra comunità è stata scossa da un grave incidente nel centro di Priolo, in cui alcune persone sono rimaste ferite, tra cui un ragazzino di 14 anni, per il quale è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. Desidero esprimere, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, la nostra vicinanza e il nostro sostegno ai feriti e alle loro famiglie. In un momento così difficile, la comunità di Priolo si stringe attorno a loro con solidarietà e affetto. Restiamo uniti e diamo il nostro supporto a chi ne ha bisogno”.