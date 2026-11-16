Auto prende fuoco in autostrada sulla Siracusa-Catania: intervengono i Vigili del Fuoco

Cronaca · polizia di stato

Un’auto ibrida è stata interessata da un incendio nella tarda serata di ieri, domenica 15 novembre, lungo l’autostrada E45, all’altezza del chilometro 1,8. L’allarme è scattato intorno alle 22, quando sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lentini.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza il veicolo, evitando ulteriori conseguenze. Alle operazioni ha preso parte, a supporto, anche una squadra del Distaccamento Sud di Catania. Sul posto è intervenuta inoltre la Polizia stradale di Lentini per gli adempimenti di competenza.