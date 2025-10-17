Auto si ribalta nella galleria San Demetrio, traffico bloccato sull’autostrada Siracusa–Catania

Incidente stradale autonomo nel pomeriggio all’interno della galleria San Demetrio, lungo l’autostrada Siracusa–Catania, in direzione del capoluogo etneo. Un’autovettura si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenute le pattuglie del Distaccamento della Polizia Stradale di Lentini, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e a gestire la viabilità.

A causa dell’incidente, il traffico è momentaneamente bloccato e si registrano rallentamenti. Al momento, infatti, si procede su una sola corsia. La Polstrada invita gli automobilisti a procedere con la massima prudenza e a prestare attenzione alla segnaletica lungo il tratto interessato.