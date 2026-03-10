Auto si ribalta sull’autostrada Siracusa-Catania dopo lo svincolo di Priolo

Incidente questa mattina, intorno alle 8, sull’autostrada Siracusa-Catania. Una Fiat 500X si è ribaltata subito dopo l’uscita di Priolo, in direzione Siracusa.
Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. L’auto, per cause in fase di accertamento, si è capottata finendo sulla carreggiata, creando disagi alla circolazione.
Sul posto si sono registrati rallentamenti al traffico.
(Notizia in aggiornamento)
