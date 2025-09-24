Autoarticolato contro automobile, incidente in via Necropoli del Fusco

Incidente nella tarda mattinata di oggi lungo via Necropoli del Fusco a Siracusa, dove un autoarticolato ha invaso la corsia opposta, provocando il blocco temporaneo della circolazione.

Secondo una prima e sommaria ricostruzione il grosso mezzo pesante, forse anche a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, sarebbe sbandato finendo per invadere la corsia destinata al traffico in direzione opposta e colpendo un’altra auto che stava procedendo in senso contrario.

Sul posto oltre alla Polizia Municipale che dovrà ricostruire l’esatta dinamica dello scontro, presenti anche due ambulanze del 118. L’incidente ha provocato notevoli disagi alla circolazione, con lunghe code e rallentamenti lungo via Necropoli del Fusco.