SS114

Autoarticolato si ribalta allo svincolo di Sortino: traffico chiuso in entrambe le direzioni

Autoarticolato ribaltato

Incidente nella tarda mattinata di oggi allo svincolo di Sortino sulla SS114, dove un autoarticolato che trasportava merci pericolose si è ribaltato. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza, è stata disposta la chiusura dello svincolo in direzione sud e, per chi proviene da Sortino, l’accesso in direzione SS114 Siracusa.

Il conducente, che ha riportato lievi ferite e graffi, è rimasto cosciente ed è stato trasportato all’ospedale di Augusta per accertamenti.


Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e due pattuglie della Polizia Stradale di Siracusa per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza del carico.


