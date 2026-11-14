Autodifesa per le donne, due incontri a settimana alla palestra Fiamme Oro di Siracusa

Attualità · SIRACUSA QUESTURA

La Questura di Siracusa, nell’ambito delle iniziative volte alla prevenzione e alla repressione del grave fenomeno della violenza sulle donne, organizza, anche quest’anno, presso la Palestra delle Fiamme Oro della Polizia di Stato di Siracusa sita all’interno dell’Istituto Comprensivo “N. Martoglio”, un corso di autodifesa destinato alle donne.

Il corso, rilanciato dal Questore, Aldo Fusco, sarà tenuto, come di consueto, dagli istruttori delle Fiamme Oro della Polizia di Stato di Siracusa e si articolerà in due incontri pomeridiani settimanali.

Anche quest’anno, l’invito a partecipare al corso di autodifesa è rivolto a tutte le donne e in particolar modo a quelle impiegate nelle cosiddette “helping professions”: personale sanitario, insegnanti e collaboratori scolastici, categorie particolarmente a rischio nel loro contesto lavorativo.

L’opening del corso si terrà alle ore 17.00 del 25 novembre p. v., Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.