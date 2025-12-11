Autodromo di Siracusa verso la vendita. Burti: “segnale positivo, ora i privati guardino anche a Verga e Ostello di Belvedere”

Febbraio potrebbe essere il mese decisivo per la vendita dell’ex autodromo di Siracusa. A confermarlo è il consigliere provinciale Cosimo Burti, che da tempo segue l’iter legato al futuro del circuito e ne aveva evidenziato l’importanza strategica in una precedente interrogazione.

“Per l’autodromo è quasi fatta – spiega Burti –. La proposta formale presentata dall’investitore, accompagnata dal versamento della cauzione, è un segnale concreto. Se tutto procederà secondo le tempistiche previste, entro febbraio la vendita sarà chiusa. L’area diventerà un motorsport resort, con ricadute significative non solo sull’impianto in sé, ma sull’intero sviluppo turistico ed economico della provincia”.

Burti definisce la struttura un bene strategico, capace di diversificare l’offerta e contribuire alla destagionalizzazione dei flussi. “Siracusa vive giustamente del suo patrimonio storico e culturale – aggiunge – ma per completare il suo sviluppo deve integrare nuove attrazioni capaci di portare pubblico anche oltre i periodi di punta”.

Nell’elenco dei beni del Libero Consorzio che potrebbero trasformarsi in nuove opportunità di investimento non c’è solo l’autodromo. Il consigliere richiama l’attenzione anche sul Cineteatro Verga di Ortigia e sull’Ostello della Gioventù di Belvedere, due immobili che da tempo attendono un progetto di rilancio.

“Il Verga – sottolinea Burti – è un bene che potrebbe diventare un centro culturale, un teatro o una sala congressi di valore per la città. Ma per farlo serve un imprenditore serio e una gestione privata capace di valorizzarlo. Lo stesso vale per l’Ostello di Belvedere”.

Burti ribadisce che la politica deve assumere un ruolo di facilitatore degli investimenti e al tempo stesso controllore, affinché i progetti privati siano coerenti con gli interessi pubblici: “La gestione pubblica, soprattutto in strutture da riqualificare, incontra spesso difficoltà. Per questo è fondamentale aprire alla collaborazione con privati competenti”.

Il consigliere ricorda che un percorso analogo è stato avviato anche per altri immobili, come il Carcere Borbonico, già passato di mano: “Il territorio siracusano sta risvegliando un interesse crescente nel mondo imprenditoriale. È un segnale importante, che potrebbe rappresentare una vera svolta se gestito con visione e responsabilità”.

Burti rivolge infine un ringraziamento al prefetto Romano, commissario del Libero Consorzio, per il lavoro svolto nella gestione del patrimonio provinciale e ribadisce che la disponibilità di beni da valorizzare rappresenta “un’occasione che Siracusa non può lasciarsi sfuggire”.