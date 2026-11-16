Autogru si ribalta per il cedimento di un marciapiede a Lentini: due operai feriti

Cronaca · Vigili del fuoco

Due operai sono rimasti feriti a Lentini dopo il ribaltamento di un’autogru, avvenuto a seguito del cedimento di un marciapiede. I lavoratori, rimasti incastrati nel cestello del mezzo, sono stati liberati dai Vigili del Fuoco e trasportati in ospedale con l’elisoccorso.

L’incidente si è verificato intorno alle 13:50. Sul posto è intervenuta una squadra del locale Distaccamento dei Vigili del Fuoco, impegnata nelle operazioni di soccorso dei due operai rimasti intrappolati tra le lamiere.

I soccorritori sono riusciti a liberarli e ad affidarli al personale sanitario del 118, presente con due ambulanze. Considerata la necessità di trasferimento in ospedale, è stato disposto il trasporto in elisoccorso al Garibaldi Nesima di Catania. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri di Lentini per gli accertamenti di competenza.

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Restano da chiarire le circostanze del cedimento del marciapiede che avrebbe provocato il ribaltamento dell’autogru. Al momento non sono state fornite informazioni sulle condizioni cliniche dei due lavoratori.