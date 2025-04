Automobilismo, a 188 giorni dall’incidente in Sardegna, Fazzino torna al via alla Salita del Costo

Ha sognato il momento del ritorno in macchina, mentre usciva dalla vettura incidentata ad Alghero. Pur nel timore e nel dolore delle prime fasi infatti, in Luigi Fazzino non si è mai affievolita la fiamma interiore della passione più istintiva, che lo ha spinto ad allenarsi con ancora più vigore per tornare prima possibile nell’abitacolo di un’auto da corsa. Se già nelle settimane scorse Fazzino ha sostenuto con successo un test molto importante sulla pista di Battipaglia, quando tornava al volante della sua PA21 sovralimentata mostrando subito un buon passo, sarà la Salita del Costo dell’imminente primo week end di aprile a rappresentare un passaggio molto importante per Fazzino, ansioso di rimettersi in gioco e di scoprire quanto siano oggi efficaci i suoi automatismi di guida in montagna e se nella sua psiche vi siano tracce di quanto accaduto il 29 settembre in Sardegna.

Va da sé ovviamente, che il bicampione siciliano non si presenti al Costo per cercare una prestazione al top, ma piuttosto per soppesare le proprie sensazioni al ritorno su una strada in salita e per cercare le prime risposte dopo un lungo stop. Il rientro sulla sua Turbo Osella coincide pure con il debutto assoluto con le gomme Hoosier, marchio di pneumatici venduto in esclusiva italiana dall’AutoSport Sorrento. La prima gara stagionale quindi, sarà un banco di prova probante anche per valutare la primordiale sintonia del pilota di Melilli con questo prodotto statunitense, mai usato in precedenza. Così come negli anni scorsi, nel 2025 Fazzino sarà supportato dal comune di Melilli Terrazza degli Iblei, dalla Ecogest srl e dalla Fazzino Motorsport. A seguirlo in gara sarà ancora il tuner Paco74, tecnico di fiducia del pilota siracusano fin dal suo esordio in salita nel 2019.