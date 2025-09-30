Automobilismo, Andrea Carpenzano coinvolto in un incidente a Vallelunga

Si è disputata in provincia di Roma, nell’autodromo Piero Taruffi di Vallelunga, la penultima tappa del campionato Italiano Turismo One Cup Series 2025.

Per Andrea Carpenzano il weekend di gara appena trascorso è stato molto particolare. Dopo aver effettuato una discreta qualifica, facendo registrare il quarto tempo di categoria, il pilota partiva dunque dalla quarta posizione di categoria e dodicesimo assoluto su 20 concorrenti presenti in pista. Carpenzano effettuava un’ottima partenza, superando quasi subito i suoi diretti avversari e portandosi a ridosso del primo della sua categoria.

Purtroppo, però, dopo qualche minuto dall’inizio della gara veniva spedito fuori pista ed era costretto a ritirarsi a causa di un forte contatto. Per fortuna senza serie conseguenze fisiche, soltanto qualche ammaccatura. Dopo i dovuti controlli effettuati dal personale sanitario, al driver siracusano, non avendo riportato problemi fisici rilevanti, gli veniva assegnata una vettura di riserva, poiché la sua era inutilizzabile, per disputare gara due.

L’indomani, dunque, in gara due, avendo rimediato zero punti a causa dell’incidente, Carpenzano partiva dall’ultima posizione, P15. Allo spegnimento dei semafori, con grinta e determinazione, effettuava un’ottima partenza, con un giro dopo giro ed una serie di sorpassi che lo portavano subito in prima posizione di categoria e quarto assoluto. Carpenzano manteneva per quasi tutta la gara la leadership di categoria quando, purtroppo, forse per aver stressato troppo le gomme nelle ultime curve, perdeva aderenza e di conseguenza traiettoria, permettendo a chi lo inseguiva di superarlo. E alla fine chiudeva in seconda posizione di categoria e quinto assoluto.

“Peccato – racconta il driver aretuseo -, poteva e doveva essere un weekend di pieni punti che avrebbero consentito di prendere margine per difendere il titolo. Ma lo zero rimediato in gara uno a causa dell’incidente complica un pò la situazione, facendo perdere la leadership del campionato”.

Si rimanderà tutto a novembre per l’ultima gara a Misano, dove Carpenzano cercherà di dare il massimo per difendere il titolo di campione italiano. “Ringrazio, come sempre, la mia famiglia, tutti gli amici che mi seguono e supportano, il team della Tecnosport per il supporto tecnico, il mio manager Giovanni Grasso, la ML Management e tutti i miei sponsor”.