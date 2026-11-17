Sport · A Battipaglia

Secondo posto assoluto per Luigi Fazzino al Trofeo Nappi, disputato al Circuito del Sele di Battipaglia. Il pilota melillese, detentore del CIVM Sud, ha ottenuto il miglior risultato possibile al cospetto delle vetture 3000 e V8 presenti in pista, portando sul podio la sua Osella PA2000 Turbo da 1170 cc.

L’obiettivo della trasferta campana era soprattutto quello di divertirsi e mantenere il ritmo di guida. Due traguardi raggiunti, nonostante le condizioni meteorologiche particolarmente difficili di domenica mattina abbiano impedito a Fazzino di disputare gara 2.

La prestazione resta comunque di rilievo: il pilota è riuscito a contenere il distacco dalle vetture di maggiore cilindrata, accusando appena due secondi e mezzo di ritardo al termine della serie di giri prevista, considerando sia i tempi sul giro sia la somma dei passaggi.

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Per Fazzino si tratta di un risultato che conferma la competitività della sua vettura anche nelle gare in circuito. Il secondo posto assoluto al Trofeo Nappi rappresenta infatti una conferma di quanto già ottenuto in passato nella stessa manifestazione con la TurbOsella.

Anche in questa occasione il Team Fazzino Motorsport ha potuto contare sul supporto di Ecogest Srl e del Comune di Melilli, Terrazza degli Iblei.