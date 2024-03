Autonomia differenziata, le perplessità di Italia Viva: “anacronistico e illogico aumentare la frammentazione tra le regioni”

L’autonomia differenziata e le possibili conseguenze per la Sicilia sono stati gli argomenti al centro dell’incontro promosso da Italia Viva e tenuto ieri pomeriggio a Siracusa. All’appuntamento erano presenti i componenti dell’esecutivo Regionale Giancarlo Garozzo e Fabrizio Micari, la Senatrice Dafne Musolino ed il capogruppo alla Camera dei deputati Davide Faraone.

“Siamo estremamente soddisfatti dell’esito dell’incontro tenutosi ieri a Siracusa per discutere del Disegno di Legge per l’attuazione dell’autonomia differenziata – dicono Alessandra Furnari e Gaetano Penna, rispettivamente presidente provinciale e cittadino di Italia Viva -. Ringraziamo quindi tutti coloro che hanno dato il loro contributo alla discussione, compresi i numerosi partecipanti, che, anche grazie ai loro interventi ed alle loro domande, hanno consentito lo sviluppo di una discussione, in termini chiari e precisi, in ordine a tutti i rischi che l’approvazione del Disegno di Legge può determinare per tutte le regioni del Sud Italia, compresa la nostra Sicilia.”

Dal confronto e dall’analisi dei vari relatori è emerso come, in un momento in cui si cerca di consolidare una maggiore collaborazione tra gli Stati Europei, capace di garantire lo sviluppo economico e la pace sul nostro continente, per Italia Viva appare del tutto “anacronistico ed illogico aumentare la frammentazione tra le realtà regionali del nostro Paese, con provvedimenti che, oltre a minare l’unità nazionale, amplierebbero le disparità di trattamento dei cittadini”.

“Abbiamo discusso inoltre della mancanza di risorse adeguate – proseguono Furnari e Penna -, al di là dei proclami dei sostenitori, per consentire di riequilibrare le disomogeneità già presenti nel nostro paese, garantendo quei “Livelli essenziali di prestazioni” (LEP), di cui tanto in questo periodo abbiamo sentito parlare, che dovrebbero servire a definire le “soglie minime”, ovvero lo standard dei servizi da garantire in tutto il Paese, che da troppo tempo si tenta, invano, di individuare”.

Si è analizzato quindi, nello specifico, come possa rapportarsi la riforma con la nostra regione, la cui autonomia non è riuscita mai a trovare vera attuazione, “richiamando pure la circostanza che, secondo una prima stima, effettuata dalla ragioneria Generale dello Stato, a titolo di finanziamento statale, perderemmo immediatamente, in caso di approvazione, almeno 1 miliardo e 300 milioni di euro l’anno. Ci auguriamo – concludono – che la classe politica, attualmente al Governo del Paese e della nostra Regione, prenda finalmente posizione e si opponga all’approvazione di un disegno di legge che non può che avere conseguenze disastrose anche per la Sicilia.”