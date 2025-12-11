“Autori a Natale”: a Melilli un nuovo appuntamento culturale con la scrittrice Simona Lo Iacono

Il Comune di Melilli annuncia con soddisfazione un nuovo evento culturale inserito nel programma delle iniziative natalizie della rassegna “Le Luci della Terrazza – Christmas City”, organizzato in collaborazione con il Circolo dei Lettori ITACA. L’iniziativa, concepita per arricchire l’offerta culturale del territorio durante il periodo festivo, conferma la volontà dell’Amministrazione di promuovere momenti di riflessione, confronto e crescita collettiva.

Il 12 dicembre, alle 19, alla Biblioteca Comunale, si terrà l’incontro dal titolo “Autori a Natale”, una conversazione con Simona Lo Iacono, magistrato e affermata scrittrice siciliana, figura di rilievo nel panorama letterario contemporaneo. L’autrice, da anni apprezzata per la profondità del suo stile e per la capacità di intrecciare vicende storiche e dimensione umana, dialogherà con il pubblico su temi, personaggi e visioni che attraversano le sue opere.

Tra i suoi lavori più recenti spiccano “Virdimura”, romanzo vincitore del Premio Vittorini 2024, e “Il mistero di Anna”, testi che testimoniano la sua attenzione verso figure femminili emblematiche e verso la costruzione di narrazioni che esplorano identità, memoria e radici culturali. L’incontro rappresenta un’importante occasione per favorire il dialogo tra autori e cittadini, rafforzando il ruolo delle istituzioni culturali locali come luoghi di partecipazione e scambio. L’Amministrazione Comunale esprime il proprio apprezzamento per la collaborazione con il Circolo dei Lettori ITACA, che continua a promuovere attività di alto valore culturale e sociale.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza. Per informazioni e ulteriori aggiornamenti, si invita a consultare i canali ufficiali del Comune di Melilli.