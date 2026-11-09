Autoriparazione, CNA Siracusa: “Oltre 150 operatori, le officine scelgono di crescere”

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Oltre 150 operatori dell’autoriparazione hanno partecipato sabato 7 novembre all’Eureka Palace di Siracusa a “Il futuro dell’autoriparazione non si ripara. Si costruisce.”, la giornata di formazione promossa da CNA Sicilia. Per CNA Siracusa un autentico successo, che conferma la voglia delle officine del territorio di investire su se stesse.

Dopo i saluti di Rosanna Magnano, presidente di CNA Siracusa, e di Piero Giglione, segretario di CNA Sicilia, la relazione introduttiva è stata affidata a Domenico Messina, presidente regionale di CNA Autoriparazione. I lavori, condotti da Francesco Cuccia, responsabile regionale di CNA Autoriparazione, hanno visto anche l’intervento di Antonella Grasso, responsabile nazionale di CNA Autoriparazione, e la testimonianza dell’imprenditore Alessandro Celeste.

Al centro della giornata il passaggio dalla competenza tecnica alla gestione d’impresa. Max Gandin, formatore e fondatore di Vendere in Officina, ha guidato le due sessioni de “Il posizionamento parte da qui”: dai numeri al marketing, dalla strategia alla vendita, per fare dell’officina la prima scelta del cliente. Vittorio Bacchetti, fondatore di Mondo Meccatronico e business coach per officine, ha affrontato ricambio generazionale, leadership e comunicazione in “Il futuro dell’autoriparazione ha un problema: le persone” e la crescita aziendale in “Leadership imprenditoriale: cambiare oppure no?”.

“Oltre 150 operatori in sala sono un autentico successo e la risposta più chiara a chi pensa che le nostre officine siano ferme. Gli artigiani dell’autoriparazione vogliono crescere come imprenditori, non solo come tecnici”, dichiara Domenico Messina.

“Il titolo della giornata lo dice: il futuro non si ripara, si costruisce”, prosegue Messina. “Saper comunicare il proprio valore, organizzare il lavoro e far crescere i collaboratori oggi conta quanto una buona diagnosi. Su questo CNA continuerà a investire, accanto alle imprese”.

CNA Siracusa ringrazia CNA Sicilia per aver scelto il nostro territorio, i relatori, gli sponsor e tutti gli operatori intervenuti, che hanno animato anche i momenti di networking tra partecipanti, relatori e partner.