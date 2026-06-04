Autorità portuale, Italia: “La scelta più lungimirante è la riconferma di Di Sarcina”

“Il futuro economico, turistico e infrastrutturale delle attività legate al mare, a Siracusa e nel sud-est siciliano, passa da scelte che richiedono competenza e continuità, e i risultati raggiunti da Francesco Di Sarcina e dall’attuale governance dell’Autorità portuale sono sotto gli occhi di tutti”.

Queste le parole del sindaco di Siracusa, Francesco Italia sul prossimo cambio al vertice dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare della Sicilia Orientale

“​In questi anni sono stati sbloccati investimenti attesi da tempo ed è stato consolidato il ruolo dei nostri scali nel panorama mediterraneo. È stato effettuato un cambio di passo decisivo che si rischia di rallentare senza garanzie di una ripresa capace di tenere lo stesso ritmo. Sarebbe un errore strategico rispetto al quale la Politica deve interrogarsi per evitare di effettuare scelte che potrebbero essere pagate da territori. Con il presidente Di Sarcina abbiamo un’interlocuzione costante e positiva, come dimostra il progetto per la realizzazione della stazione marittima di Siracusa, che vorremmo proprio non interrompere.

​Certo, le cariche pubbliche non sono e non devono essere eterne ma sarebbe saggio sostituirle senza produrre scossoni che, in questo caso, si scaricherebbero sullo sviluppo commerciale, crocieristico e delle infrastrutture portuali.

​Nei momenti di passaggio è giusto aspettarsi decisioni lungimiranti e poche altre volte, come in questo caso, si ha la sensazione che la soluzione migliore sia la riconferma del presidente uscente.”