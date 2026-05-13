Autorizzazioni Uniche Ambientali: imprese e tecnici denunciano ritardi oltre i termini di legge dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Cresce la preoccupazione tra imprese, professionisti e tecnici del territorio per i gravi ritardi nel rilascio delle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) da parte del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

Secondo quanto segnalato da operatori economici e consulenti del settore, i tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi supererebbero frequentemente i limiti previsti dal DPR 59/2013, normativa che disciplina proprio il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale e che stabilisce termini certi per la definizione delle pratiche.

Una situazione che starebbe creando notevoli difficoltà alle aziende, con conseguenti rallentamenti negli investimenti, nelle attività produttive e nella programmazione economica delle imprese coinvolte. A subire pesanti ripercussioni sarebbero anche i professionisti incaricati della gestione tecnica e amministrativa delle pratiche, costretti spesso a continui solleciti e a un’incertezza incompatibile con le esigenze operative delle aziende.

“Non è più tollerabile che procedimenti amministrativi soggetti a precise scadenze normative restino bloccati per mesi senza risposte definitive – denunciano tecnici e imprenditori con una lettera aperta -. Il rispetto dei tempi previsti dalla legge rappresenta un principio fondamentale di efficienza amministrativa e di tutela del sistema produttivo”.

Le categorie interessate chiedono pertanto al Libero Consorzio Comunale di Siracusa un immediato intervento organizzativo volto a garantire il rispetto dei termini previsti dal DPR 59/2013, assicurando maggiore efficienza, trasparenza e certezza nei procedimenti autorizzativi ambientali.

Le imprese ribadiscono inoltre la necessità di un confronto istituzionale urgente per affrontare le criticità esistenti e individuare soluzioni concrete che consentano di evitare ulteriori ritardi e danni economici al tessuto produttivo del territorio.