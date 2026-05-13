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Autorizzazioni Uniche Ambientali: imprese e tecnici denunciano ritardi oltre i termini di legge dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Le categorie interessate chiedono al Libero Consorzio Comunale di Siracusa un immediato intervento organizzativo volto ad assicurare maggiore efficienza, trasparenza e certezza nei procedimenti autorizzativi ambientali

L'ingresso del Libero Consorzio di Siracusa

Le categorie interessate chiedono al Libero Consorzio Comunale di Siracusa un immediato intervento organizzativo volto ad assicurare maggiore efficienza, trasparenza e certezza nei procedimenti autorizzativi ambientali

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Cresce la preoccupazione tra imprese, professionisti e tecnici del territorio per i gravi ritardi nel rilascio delle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) da parte del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

Secondo quanto segnalato da operatori economici e consulenti del settore, i tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi supererebbero frequentemente i limiti previsti dal DPR 59/2013, normativa che disciplina proprio il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale e che stabilisce termini certi per la definizione delle pratiche.

Una situazione che starebbe creando notevoli difficoltà alle aziende, con conseguenti rallentamenti negli investimenti, nelle attività produttive e nella programmazione economica delle imprese coinvolte. A subire pesanti ripercussioni sarebbero anche i professionisti incaricati della gestione tecnica e amministrativa delle pratiche, costretti spesso a continui solleciti e a un’incertezza incompatibile con le esigenze operative delle aziende.

“Non è più tollerabile che procedimenti amministrativi soggetti a precise scadenze normative restino bloccati per mesi senza risposte definitive – denunciano tecnici e imprenditori con una lettera aperta -. Il rispetto dei tempi previsti dalla legge rappresenta un principio fondamentale di efficienza amministrativa e di tutela del sistema produttivo”.

Le categorie interessate chiedono pertanto al Libero Consorzio Comunale di Siracusa un immediato intervento organizzativo volto a garantire il rispetto dei termini previsti dal DPR 59/2013, assicurando maggiore efficienza, trasparenza e certezza nei procedimenti autorizzativi ambientali.

Le imprese ribadiscono inoltre la necessità di un confronto istituzionale urgente per affrontare le criticità esistenti e individuare soluzioni concrete che consentano di evitare ulteriori ritardi e danni economici al tessuto produttivo del territorio.


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