Autostrada Catania–Siracusa, chiusura tra Augusta e Zona Industriale Nord: stop al traffico

Oggi, dalle 9 alle 18, sarà chiuso al traffico un tratto dell’autostrada Catania–Siracusa. L’interdizione riguarda il segmento compreso tra lo svincolo di Augusta e lo svincolo Zona Industriale Nord, tra i km 25,142 e 0,100. Contestualmente, saranno chiuse anche le rampe di ingresso e di uscita dello svincolo di Lentini (km 11,500).

La chiusura si rende necessaria a seguito della richiesta pervenuta ad Anas da parte della Commissione Permanente per le Gallerie istituita presso Ansfisa (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali), che dovrà effettuare ispezioni tecniche all’interno delle gallerie San Demetrio e San Fratello, entrambe lungo l’asse autostradale.

Per chi proviene da Siracusa, il percorso alternativo sarà garantito attraverso la SS114, con segnaletica dedicata in loco. Si consiglia di programmare gli spostamenti tenendo conto dei possibili rallentamenti sulla viabilità ordinaria nel corso della giornata.