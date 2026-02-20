Autostrada Catania-Siracusa, chiusure notturne per lavori nelle gallerie: ecco quando e dove

Per consentire interventi sugli impianti tecnologici del sistema di ventilazione delle gallerie lungo l’autostrada Catania-Siracusa, saranno necessarie alcune chiusure notturne, nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6. Nel dettaglio, i provvedimenti riguarderanno diverse tratte e direzioni.

Direzione Catania, dallo svincolo di Augusta allo svincolo di Lentini, dal 23 al 27 febbraio;

Entrambe le direzioni, dallo svincolo Zona Industriale allo svincolo di Lentini, nella notte tra il 27 e il 28 febbraio;

Direzione Siracusa, dallo svincolo Zona Industriale allo svincolo di Augusta, comprese le rampe di entrata e uscita dello svincolo di Lentini, dal 2 al 3 marzo;

Direzione Siracusa, dallo svincolo di Lentini allo svincolo di Augusta, dal 3 al 5 marzo.

Per gli utenti in transito, i percorsi alternativi saranno indicati direttamente in loco e garantiti lungo la strada statale SS114 Orientale Sicula.ANAS ricorda inoltre l’importanza della sicurezza alla guida, invitando gli automobilisti a evitare distrazioni, consumo di alcol o sostanze stupefacenti. Per restare aggiornati sulle condizioni del traffico in tempo reale è disponibile anche l’app “VAI”, scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet.Per ulteriori informazioni è attivo il servizio clienti “Pronto Anas”, raggiungibile al numero verde 800.841.148.