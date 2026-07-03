Autostrada Catania-Siracusa, chiusure notturne per lavori nelle gallerie: modifiche alla viabilità fino al 16 luglio

Anas informa che, per consentire l’esecuzione dei lavori di revamping del sistema di ventilazione delle gallerie dell’autostrada Catania-Siracusa, saranno in vigore alcune chiusure notturne al traffico in entrambe le direzioni di marcia.

Nel dettaglio, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, nelle notti comprese tra lunedì 6 e venerdì 10 luglio e tra lunedì 13 e martedì 14 luglio, sarà chiuso al traffico il tratto dell’autostrada compreso tra lo svincolo Zona Industriale Nord e lo svincolo di Augusta, in direzione Siracusa (dal km 0+000 al km 25+142). Contestualmente saranno chiuse anche le rampe dello svincolo di Lentini in direzione Siracusa.

Successivamente, nelle notti comprese tra martedì 14 e giovedì 16 luglio, sempre nella fascia oraria dalle 22 alle 6, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo di Augusta e lo svincolo Zona Industriale Catania, in direzione Catania (dal km 25+142 al km 0+100). Saranno inoltre chiuse le rampe dello svincolo di Lentini in direzione Catania.

Durante le chiusure la circolazione verrà deviata lungo la viabilità alternativa indicata in loco mediante apposita segnaletica.

Si raccomanda agli automobilisti di programmare gli spostamenti tenendo conto delle limitazioni previste e di prestare la massima attenzione alla segnaletica di cantiere.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.