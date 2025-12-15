Autostrada Catania–Siracusa: da oggi chiusure notturne per lavori alle gallerie

Saranno chiusure notturne programmate lungo l’autostrada Catania–Siracusa per consentire interventi di manutenzione agli impianti tecnologici del sistema di ventilazione delle gallerie. I lavori interesseranno alcune tratte ricadenti nel territorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e renderanno necessarie limitazioni temporanee alla circolazione nelle ore notturne.

Le chiusure saranno attive dalle 22 alle 6. In particolare, dal 15 al 18 dicembre 2025 sarà chiusa la carreggiata in direzione Catania, comprese le rampe dello svincolo di Lentini. Successivamente, dal 18 al 20 dicembre 2025, gli interventi interesseranno la carreggiata in direzione Siracusa, sempre con la chiusura delle rampe dello svincolo di Lentini. Un’ulteriore chiusura è prevista tra il 22 e il 23 dicembre 2025, ancora in direzione Siracusa, con le stesse modalità.

Durante le fasce orarie interessate dai lavori, il traffico veicolare sarà deviato sulla Strada Statale 114 “Orientale Sicula”, che fungerà da percorso alternativo. Sul posto sarà installata idonea segnaletica temporanea per indirizzare gli automobilisti e garantire la sicurezza della circolazione.

Gli interventi rientrano in un programma di manutenzione finalizzato a migliorare i livelli di sicurezza e l’efficienza degli impianti delle gallerie. Si invita pertanto l’utenza a prestare attenzione alle indicazioni e a pianificare per tempo gli spostamenti notturni, tenendo conto delle limitazioni previste.