Autostrada Catania-Siracusa, lavori fino al 26 giugno: previsti restringimenti di carreggiata

A partire da domani – martedì 14 aprile – e fino al 26 giugno, esclusi i giorni festivi e prefestivi, in tratti saltuari fra i km 0,300 e 25,136 dell’autostrada “Catania-Siracusa” verranno disposte alcune parzializzazioni di carreggiata.

In base alle necessità di cantiere, le limitazioni riguarderanno, di volta in volta, la corsia di marcia o la corsia di sorpasso e potranno essere estese a entrambe le direzioni.

Il provvedimento si rende necessario al fine di avviare dei lavori di rifacimento dei giunti di dilatazione in corrispondenza di alcuni viadotti che ricadono lungo la “Catania-Siracusa”.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.