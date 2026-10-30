Autostrada Catania-Siracusa, lavori nelle gallerie: corsie ridotte fino al 4 dicembre

Attualità · dal 2 novembre

Dal 2 novembre al 4 dicembre restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni sull’autostrada Siracusa-Catania, con transito consentito sulle corsie di marcia.

Anas ha programmato interventi di adeguamento dei profili redirettivi all’interno delle gallerie dell’autostrada Catania–Siracusa, finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza. Per consentire l’esecuzione delle lavorazioni, dal 2 novembre al 4 dicembre saranno chiuse le corsie di sorpasso in direzione Siracusa, dal km 14,800 al km 20,000, in corrispondenza delle gallerie Agnone 1, Agnone 2, Serena e Cozzo Battaglia; in direzione Catania, dal km 20,900 al km 16,700, in corrispondenza delle gallerie Cozzo Battaglia e Serena.

Il traffico sarà mantenuto sulle corsie di marcia. All’interno delle aree di cantiere saranno in vigore il limite di velocità di 60 km/h e il divieto di sorpasso. Anas invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a rispettare i limiti di velocità.