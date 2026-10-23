Autostrada Catania-Siracusa, martedì chiusa una corsia in direzione Catania per lavori

Attualità · 27 ottobre

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Possibili rallentamenti martedì prossimo per chi viaggia da Siracusa verso Catania. Martedì 27 ottobre, sull’autostrada Catania-Siracusa, saranno in vigore limitazioni al traffico in direzione Catania, per lavori urgenti alla cabina elettrica che alimenta una galleria. Lo comunica l’Anas.

Gli interventi sono stati chiesti da e-Distribuzione. Dalle 8.30 alle 16.20 sarà chiusa la corsia di sorpasso nel tratto tra il chilometro 15,200 e il chilometro 14,200. Si potrà comunque transitare sulla corsia di marcia, seguendo la segnaletica del cantiere.

L’Anas invita gli automobilisti a fare attenzione ai cartelli e a rispettare i limiti di velocità.