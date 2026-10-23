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Attualità 27 ottobre

Autostrada Catania-Siracusa, martedì chiusa una corsia in direzione Catania per lavori

di Oriana Gionfriddo ·
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Una galleria della Siracusa - Catania

Possibili rallentamenti martedì prossimo per chi viaggia da Siracusa verso Catania. Martedì 27 ottobre, sull’autostrada Catania-Siracusa, saranno in vigore limitazioni al traffico in direzione Catania, per lavori urgenti alla cabina elettrica che alimenta una galleria. Lo comunica l’Anas.

Gli interventi sono stati chiesti da e-Distribuzione. Dalle 8.30 alle 16.20 sarà chiusa la corsia di sorpasso nel tratto tra il chilometro 15,200 e il chilometro 14,200. Si potrà comunque transitare sulla corsia di marcia, seguendo la segnaletica del cantiere.

L’Anas invita gli automobilisti a fare attenzione ai cartelli e a rispettare i limiti di velocità.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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