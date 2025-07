Autostrada Catania-Siracusa: prorogata al 1° agosto la chiusura notturna in direzione Sud

Slitta di un giorno la riapertura notturna del tratto autostradale Catania-Siracusa in direzione sud: i lavori termineranno alle 6:00 del mattino dell’1 agosto, e non più il 31 luglio come inizialmente previsto.

La modifica riguarda l’intervento di rinnovamento dei ventilatori nelle gallerie, che ha comportato la chiusura notturna, dalle 22:00 alle 6:00, di alcuni tratti dell’autostrada e della strada statale 114.





Nel dettaglio, fino all’1 agosto, resterà chiuso il tratto a partire dal Km 0,100 dell’autostrada Catania-Siracusa, con deviazione sulla Tangenziale di Catania verso la SS 114 e rientro allo svincolo di Augusta.

Lo svincolo di Lentini resterà interdetto con appositi sbarramenti per impedire l’accesso ai tratti chiusi.

I lavori in direzione Catania, già previsti dal 23 al 25 luglio, si sono invece conclusi regolarmente.