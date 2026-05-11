Autostrada chiusa al traffico (la notte) in direzione Siracusa

Per effettuare alcuni lavori di revamping agli impianti di areazione all’interno delle gallerie lungo l’autostrada “Catania-Siracusa” verranno disposte delle chiusure al traffico esclusivamente in orari notturni. Dopo la chiusura della carreggiata in direzione nord della scorsa settimana, da oggi 11 maggio e fino al 13, nella fascia oraria dalle 22 e le 6 del giorno successivo, verrà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Siracusa, dal km 0 al km 25,142 (tra lo svincolo di Zona Industriale Nord e lo svincolo di Augusta comprese le rampe dello svincolo di Lentini in direzione Siracusa).

Il percorso alternativo sarà garantito in loco mediante opportuna segnaletica.