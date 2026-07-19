Autostrada. Cna Fita scrive ad Anas: “Controlli diurni penalizzano autotrasporto”

Attualità · Fascia 9-18

Cna Fita Siracusa, la Federazione di Cna che rappresenta le imprese di autotrasporto merci, logistica e trasporto persone della provincia, ha inviato una nota ad Anas in merito ai controlli tecnici programmati all’interno della galleria San Demetrio, lungo l’autostrada Siracusa-Catania, nel tratto compreso tra il km 4,750 e il km 7,700. Le verifiche, come comunicato da Anas, si svolgeranno da martedì 21 a giovedì 23 luglio, con riduzione della carreggiata e coinvolgimento della corsia di emergenza in entrambe le direzioni di marcia, nella fascia oraria 9-18: proprio le ore di maggiore intensità del traffico commerciale e turistico lungo un’arteria già strutturalmente critica per la mobilità tra Siracusa e Catania.

“Stigmatizziamo la scelta di concentrare questo genere di interventi in orario diurno – dichiara il presidente di Cna Fita Siracusa, Francesco Lombardo – Comprendiamo le esigenze di sicurezza legate alle ispezioni, ma una programmazione di questo tipo produce un impatto sproporzionato sulle imprese di autotrasporto e sull’intero sistema economico del territorio, tra rallentamenti, allungamento dei tempi di percorrenza e maggiori costi di esercizio, in un periodo in cui il flusso turistico sulla tratta è particolarmente sostenuto”.

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Nella lettera, Cna Fita Siracusa chiede ad Anas di valutare, per le prossime attività di controllo e manutenzione, lo svolgimento in fascia notturna o comunque in orari a minore intensità di traffico. L’occasione è stata utilizzata anche per tornare su un tema irrisolto da tempo: il blocco del transito dei mezzi Adr, adibiti al trasporto di merci pericolose, all’interno delle gallerie della tratta Siracusa-Catania, con conseguente obbligo di percorrere itinerari alternativi più lunghi, onerosi e in molti casi meno sicuri.

“Lo sblocco del transito ADR nelle gallerie – aggiunge Lombardo – è una richiesta che portiamo avanti da tempo e che oggi assume un rilievo ancora maggiore, alla luce dell’attuale momento storico, in cui la continuità e l’efficienza delle catene logistiche e di approvvigionamento sono un fattore strategico anche in chiave di sicurezza del territorio. Chiediamo ad Anas di fornire aggiornamenti concreti sui tempi e sulle modalità di risoluzione di questa criticità”. Cna Fita Siracusa resta a disposizione di Anas per un confronto tecnico sulle questioni sollevate.