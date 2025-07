Autostrada Siracusa-Catania e SS 114: da stasera chiusure notturne per lavori

Da stasera una serie di chiusure temporanee lungo l’autostrada Catania-Siracusa e sulla Strada Statale 114, necessarie per consentire interventi di rinnovamento dei ventilatori presenti all’interno delle gallerie. I lavori, volti a migliorare la sicurezza e l’efficienza degli impianti, si svolgeranno in orario notturno per ridurre i disagi alla circolazione.

Restrizioni al traffico.





In direzione Catania: dal 23 al 25 luglio, nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6, sarà chiuso il tratto a partire dal km 131,600 della SS 114, con uscita obbligatoria allo svincolo di Augusta.

In direzione Siracusa: dal 28 al 31 luglio, sempre tra le 22:00 e le 6:00, sarà interdetto il traffico a partire dal km 0,100 dell’autostrada Catania-Siracusa, con deviazione obbligatoria sulla Tangenziale di Catania in direzione SS 114.

Durante i lavori, anche lo svincolo di Lentini sarà chiuso, con sbarramenti che impediranno l’accesso alle tratte interdette.