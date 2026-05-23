Autotrasporto, sospeso il fermo nazionale: CNA FITA Siracusa, “Dal Governo primi segnali concreti per il settore”

CNA FITA Siracusa comunica che, a seguito dell’incontro tenutosi nella giornata odierna a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio On. Giorgia Meloni e la delegazione governativa, UNATRAS ha deliberato la sospensione del fermo nazionale dei servizi di autotrasporto, precedentemente proclamato dal 25 al 29 maggio 2026. Le imprese del settore possono pertanto riprendere la regolare programmazione delle attività.

L’accordo raggiunto rappresenta un primo e significativo passo avanti nel riconoscimento delle legittime istanze della categoria. Di seguito i punti principali dell’intesa:

• Risorse economiche: il Governo ha stanziato complessivamente 200 milioni di euro, in aggiunta ai 100 milioni già previsti dal decreto di marzo, per un totale di 300 milioni di euro destinati a sostenere le imprese di autotrasporto in un momento di forte difficoltà finanziaria. I fondi saranno riservati esclusivamente alle imprese beneficiarie del regime di rimborso delle accise sul gasolio commerciale (veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate con motori Euro 5 o superiore).

• Rimborso accise: i tempi di rimborso saranno ridotti a 30 giorni, con decorrenza dal prossimo mese di ottobre.

• Sospensione contributi e tributi: i versamenti sono posticipati al luglio 2026, offrendo un immediato sollievo finanziario alle imprese del comparto.

• Tavolo normativo: tutte le ulteriori richieste normative saranno esaminate nell’ambito della Consulta per l’autotrasporto, che sarà appositamente ricostituita. Buona parte dei provvedimenti saranno già inseriti nel decreto legge in pubblicazione nella giornata odierna.

“Accogliamo con soddisfazione il risultato ottenuto al tavolo di Palazzo Chigi. Le imprese di autotrasporto siciliane, e in particolare quelle del nostro territorio, stanno attraversando difficoltà economiche significative. Le risorse stanziate e le misure concordate rappresentano un segnale concreto di attenzione da parte del Governo. Abbiamo dimostrato compattezza e responsabilità: ora ci aspettiamo che gli impegni assunti siano rispettati nei tempi previsti. CNA FITA Siracusa continuerà a vigilare e a sostenere le proprie imprese associate in ogni sede”, dice Francesco Lombardo, Presidente CNA FITA Siracusa

CNA FITA Siracusa invita tutti gli associati a prendere visione della comunicazione e a riprendere regolarmente la propria attività, evitando qualsiasi contenzioso con la committenza. Nei prossimi giorni seguirà una nota tecnica dettagliata sugli impegni del nuovo tavolo normativo.