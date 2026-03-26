Avis Siracusa, assemblea provinciale: “Il dono è responsabilità, dietro ogni sacca c’è una vita”

Si è svolta la XL Assemblea ordinaria degli associati di Avis Provinciale Siracusa, dedicata al tema “L’etica scelta di vita – Il dono è responsabilità”, proposto a livello nazionale come richiamo al valore del gesto solidale della donazione.

I lavori, partecipati da delegati, presidenti delle 16 Avis comunali e numerosi soci, sono stati aperti dalla relazione della presidente Carmela Petralito, che ha tracciato un bilancio dell’attività sul territorio.

Nel 2025 la provincia ha registrato 11.157 donatori e 17.797 donazioni, con un incremento di 240 rispetto all’anno precedente, posizionandosi tra le realtà più virtuose in Sicilia. “Non sono solo numeri – ha sottolineato Petralito – ma persone che hanno teso un braccio, offrendo una possibilità di vita”.

All’assemblea sono intervenuti anche il vicesindaco di Siracusa, Edy Bandiera, e il presidente del Comitato consultivo aziendale dell’Asp Salvo Sorbello, che hanno evidenziato il ruolo fondamentale dell’Avis nella promozione della cultura della donazione, soprattutto tra i giovani.

Presente anche il vicepresidente vicario di Avis regionale Sicilia, Pasquale Bucolo, che ha lodato la crescita costante dell’associazione aretusea, impegnata a garantire l’autosufficienza di sangue e a raggiungere quella di plasma.

Tra gli interventi tecnici, quello del direttore dell’Unità di Immunoematologia, Dario Genovese, che ha evidenziato le sfide della medicina trasfusionale, tra invecchiamento della popolazione, carenza di personale e innovazione tecnologica.

L’assemblea ha approvato all’unanimità bilanci e programmi per il 2026, confermando l’impegno a rafforzare le attività sul territorio e nelle scuole, anche grazie alla collaborazione con associazioni come Fasted.

Un messaggio chiaro è emerso dai lavori: la donazione non è solo un gesto volontario, ma un atto di responsabilità sociale capace di salvare vite ogni giorno.