AVIS Siracusa, due giornate dedicate alla solidarietà: raccolta sangue nel ricordo della strage di Capaci e Camminata della Salute

In occasione dell’anniversario della strage di Capaci, sabato 23 maggio 2026 AVIS Siracusa promuove una speciale giornata di raccolta sangue nella propria sede. Un appuntamento che unisce il valore del dono alla cultura della legalità, trasformando la donazione in un gesto di responsabilità, solidarietà e impegno civile.

L’iniziativa sarà dedicata alla memoria dei giudici Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, simboli di coraggio, servizio allo Stato e fedeltà alla giustizia.

“Il sangue deve essere segno di speranza, cura e partecipazione, mai di morte o intimidazione”, sottolinea AVIS Siracusa, che continua a promuovere con impegno la donazione come atto di civiltà e responsabilità sociale.

Ogni giorno migliaia di persone dipendono da questo gesto per sopravvivere: vittime di incidenti, malati cronici, pazienti sottoposti a interventi chirurgici o terapie salvavita. Donare sangue richiede pochi minuti ma può fare la differenza tra la vita e la morte.

Un ringraziamento speciale viene rivolto ai donatori, “protagonisti silenziosi” che con la loro generosità aiutano concretamente chi ha bisogno. L’invito a donare resta aperto durante tutto l’anno, perché ogni giorno può essere quello giusto per salvare una vita.

Domenica 24 maggio, invece, con il patrocinio del Comune di Siracusa e in collaborazione con UISP e altre associazioni del territorio, si svolgerà la “Camminata della Salute”, una passeggiata ludico-motoria a passo libero aperta a tutti gli amici di AVIS.

L’iniziativa punta a far conoscere le attività dell’associazione, sensibilizzando il pubblico sull’importanza della donazione di sangue e plasma e promuovendo il volontariato come strumento di sostegno alla comunità.

Il percorso previsto sarà di 3,3 chilometri. Il ritrovo è fissato alle 9.30 sulla terrazza del parcheggio Talete, mentre la partenza è prevista alle 10.

La manifestazione, aperta a grandi e piccoli, vuole promuovere la prevenzione, la salute e uno stile di vita attivo, trasformando una semplice camminata in un momento di incontro, consapevolezza e partecipazione.

Prima della partenza sarà consegnato ai partecipanti un kit composto da maglietta, cappellino, sacca, merendina e bottiglietta d’acqua.

L’evento è gratuito, ma è richiesta l’iscrizione obbligatoria.