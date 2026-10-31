AVIS Siracusa firma un protocollo con sette società sportive per promuovere la donazione

Attualità · AVIS E SPORT

Lo sport siracusano scende in campo al fianco di AVIS per promuovere la cultura della donazione. L’AVIS Comunale Siracusa ha sottoscritto un protocollo d’intesa con sette società sportive del territorio, dando avvio a una collaborazione che punta a diffondere il valore del dono e a favorire la realizzazione di attività comuni a beneficio delle associazioni e dell’intera comunità.

Hanno aderito all’iniziativa la SSD Syrako Rugby Club, Holimpia Calcio a 5, Pro Players Pallavolo, Polisportiva Aretusa Basket, ASD Siracusa Basket, Aurora Volley ASD e ASD Milone Atletica Leggera.

L’intesa rappresenta un’occasione per avvicinare il messaggio della donazione ai luoghi in cui ogni giorno si incontrano atleti, dirigenti, famiglie e tifosi. Attraverso la collaborazione con le società sportive, AVIS potrà promuovere momenti di informazione e sensibilizzazione, coinvolgendo un pubblico ampio e trasversale. Le realtà aderenti, a loro volta, potranno affiancare l’associazione nelle iniziative rivolte al territorio e contribuire alla diffusione di un gesto di solidarietà concreto e prezioso.

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A rendere significativo questo percorso è la condivisione di valori che caratterizzano tanto lo sport quanto il volontariato: partecipazione, impegno, rispetto e attenzione agli altri. La firma del protocollo pone le basi per una sinergia che mira a trasformare questi principi in occasioni di incontro e iniziative comuni, rafforzando il legame tra le società sportive e la comunità siracusana.

Per l’AVIS Comunale Siracusa erano presenti il vicepresidente Alfonso Moscuzza, i componenti del Consiglio direttivo Gianni Saraceno, Marilena Sinatra e Luca Galvagno, insieme all’instancabile volontaria Emanuela Ponzo.

“Sport e dono: una squadra in più per la solidarietà” è il messaggio che accompagna l’accordo. Con questo protocollo, AVIS e le sette società sportive scelgono di fare rete per far crescere la consapevolezza sull’importanza della donazione e promuovere una cultura di solidarietà e partecipazione.