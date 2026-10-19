Avola 1885, nasce una bambina che nessuno voleva. Cosetta presenta il suo libro a Floridia

SiracusaNews TV

Video · “Soltanto il giorno”

Tanta partecipazione, e tanti giovani, sabato pomeriggio a Floridia per la presentazione di “Soltanto il giorno”, il romanzo d’esordio di Santina Cosetta, pubblicato quest’anno da Giunti. L’incontro faceva parte di “Libri in piazza”, l’iniziativa che ha animato la città durante il fine settimana.

Dalla bisnonna a un romanzo corale

Il romanzo, ambientato nella Sicilia di fine Ottocento, comincia ad Avola ed è ispirato alla storia vera della bisnonna dell’autrice. “Nasce come una storia personale – racconta Cosetta – Ma solo adesso, a mesi dall’uscita del romanzo, mi rendo conto che dà voce a tante donne. Da romanzo personale è diventato un romanzo corale. E forse è anche un romanzo che mi riguarda da vicino, perché attraverso Marianna ho scritto anche me stessa”.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

La trama

Avola, 1885. Marianna nasce senza che nessuno l’abbia cercata né voluta. Tutti la chiamano Cosuzza, «il nome delle donne che restano sole e tirano avanti lo stesso». Viene affidata a Lisetta, la “stria” del paese, che le insegna i segreti delle erbe, della cucina e della cura, e una verità preziosa: il cibo non serve solo a nutrire.

L’infanzia però dura un attimo. Quando Lisetta parte per l’America, Marianna viene mandata a servizio all’Irminio, una grande masseria nelle campagne del Ragusano. È un mondo duro, fatto di gerarchie antiche e regole che non si discutono, ma nella grande cucina rumorosa Marianna smette per la prima volta di sentirsi sola. Con l’arrivo dei nipoti della baronessa per la villeggiatura tutto cambia di nuovo: un’amicizia profonda, la scoperta del proprio corpo e un amore capace di superare ogni confine. E Marianna impara la cosa più difficile: volere qualcosa per sé, anche quando costa tutto.

“I libri sono libertà”

Per l’autrice incontri come “Libri in piazza” sono fondamentali, soprattutto per i ragazzi. “È importantissimo parlare di libri in piazza – dice – I libri sono libertà. Sono un viaggio gratuito che ci mette in contatto con il mondo: anche chi non può viaggiare lontano, attraverso le parole riesce a raggiungere mete infinite. Il libro non deve essere solo attuale, deve essere il futuro di ogni ragazzo. E oggi in piazza abbiamo visto tanti ragazzi e ragazze”

Chi è Santina Cosetta

Santina Cosetta è nata a Messina nel 1979 e vive a La Spezia, dove insegna Lettere. Il suo percorso attraversa mondi diversi: la ricerca archeologica sul campo, il restauro di documenti antichi su carta, la grafica e la pittura. Tutti modi di conservare tracce, storie e memorie destinate a sparire. La scrittura è il filo che li tiene insieme.