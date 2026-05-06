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stadio comunale “Meno Di Pasquale”

Avola, allo stadio con razzi e fumogeni: Daspo di un anno per un giovane tifoso

Il giovane si rifiutava di fornire le proprie generalità e da un successivo controllo veniva trovato in possesso di due razzi e di un fumogeno

Il giovane si rifiutava di fornire le proprie generalità e da un successivo controllo veniva trovato in possesso di due razzi e di un fumogeno

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Il 3 maggio scorso si è svolto l’incontro di calcio valevole per il campionato di eccellenza girone B allo stadio comunale “Meno Di Pasquale” tra le squadre Avola Calcio 1949 ed Imesi Atletico Catania.

Un giovane, successivamente identificato, attirava l’attenzione degli agenti della Polizia di Stato in servizio di ordine pubblico in quanto, dopo aver fatto regolare ingresso esibendo il biglietto, si dirigeva, con atteggiamento sospetto, sul retro della tribuna.

Seguito, e subito raggiunto dagli operatori di Polizia, il giovane, assumendo un atteggiamento poco collaborativo, si rifiutava di fornire le proprie generalità e da un successivo controllo veniva trovato in possesso di due razzi e di un fumogeno.

Per tali fatti, veniva emesso, e successivamente notificato, un provvedimento di divieto di accesso in luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per un periodo di un anno.


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