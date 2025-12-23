Avola e il Natale che si accende: tradizioni, eventi e turismo. L’intervista al sindaco Rossana Cannata

Avola vive un Natale ricco di luci, tradizioni e iniziative diffuse in tutta la città. A raccontarlo è il sindaco Rossana Cannata, intervenuta ai microfoni di Siracusa News, che ha tracciato un quadro dettagliato del programma natalizio e, più in generale, del percorso di crescita che la città sta attraversando.

Il cuore pulsante delle festività è piazza Umberto I, dove svetta il grande albero di Natale, affiancato da un presepe artistico e dalla casetta di Babbo Natale, meta prediletta dei più piccoli. «Una città illuminata di Natale, di tradizioni e di tante iniziative», ha sottolineato il primo cittadino, evidenziando come le decorazioni e le installazioni contribuiscano a creare un’atmosfera accogliente e partecipata.

Tra le novità più apprezzate figura il trenino turistico natalizio, che accompagna cittadini e visitatori in un itinerario speciale tra le chiese della città, ciascuna con il proprio presepe. Un modo originale per valorizzare il patrimonio religioso e culturale avolese, rendendo il Natale un’esperienza da vivere e scoprire passo dopo passo.

Il cartellone degli eventi è ampio e variegato: teatro, animazione per bambini, appuntamenti culturali, sportivi e musicali, iniziative in biblioteca, in piazza e nei quartieri. Particolare attenzione è riservata all’inclusione delle diverse generazioni, con attività dedicate a giovani, anziani e famiglie, in un clima di condivisione e comunità.

Impossibile non citare il presepe vivente di Cavagrande, giunto a una delle sue edizioni storiche, che prenderà il via il 26 dicembre. Un appuntamento che negli anni è diventato un forte richiamo turistico, capace di unire tradizione, spiritualità e sviluppo economico. «Portare attrazione significa anche fare economia», ha spiegato Cannata, sottolineando il beneficio per strutture ricettive, commercio locale ed enogastronomia.

Guardando al bilancio dell’anno che si avvia alla conclusione, il sindaco parla di una Avola in continua evoluzione: una città sempre più scelta come set cinematografico e televisivo, capace di attrarre produzioni, influencer e visitatori. Un percorso che trova riscontro anche nei risultati amministrativi, come l’uscita dal piano di riequilibrio finanziario, che apre nuove prospettive di investimento e crescita.

Grande emozione, inoltre, per la presenza di Avola in una recente fiction televisiva ambientata nel sud-est siciliano. «Vedere la propria città sullo schermo è un riconoscimento importante», ha commentato Cannata, ricordando l’incontro con gli artisti e il clima di entusiasmo vissuto durante le riprese.

Lo sguardo è già rivolto al nuovo anno: il 4 gennaio il Teatro Garibaldi ospiterà il tradizionale concerto di Capodanno con la Banda musicale “Città di Avola”, mentre l’Epifania chiuderà il ciclo delle festività. Subito dopo, la macchina organizzativa si metterà in moto per il Carnevale storico, che prenderà il via a febbraio e che promette nuove sorprese.

In chiusura, l’augurio del sindaco alla città: un Natale all’insegno della semplicità, della famiglia e della gentilezza. «Riscoprire il valore della condivisione e della serenità – ha concluso – è il regalo più bello che possiamo farci». Un invito, esteso anche ai visitatori, a vivere e scoprire Avola durante le festività natalizie, tra tradizione, cultura e bellezza.