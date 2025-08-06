Avola, incidente nel sottopasso della SS115: prognosi riservata per un 20enne

È stato riaperto al transito il sottopasso della Strada Statale 115 ad Avola, teatro questa mattina intorno alle 13:30 di un violento scontro tra due autovetture.

Nell’impatto sono rimaste ferite due persone: un uomo di 37 anni, trasportato in ambulanza all’ospedale Di Maria di Avola in stato cosciente, e un ragazzo di 20 anni, le cui condizioni sono apparse subito molto gravi. Quest’ultimo è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trova attualmente in prognosi riservata.





I rilievi da parte della Polizia Stradale e le operazioni di bonifica del tratto stradale sono state completate. Il sottopasso è stato dunque riaperto al traffico.

Restano da chiarire le cause dell’incidente.