SS115

Avola, incidente nel sottopasso della SS115: prognosi riservata per un 20enne

I rilievi da parte della Polizia Stradale e le operazioni di bonifica del tratto stradale sono state completate. Il sottopasso è stato riaperto al traffico

L'incidente nel sottopasso di Avola

È stato riaperto al transito il sottopasso della Strada Statale 115 ad Avola, teatro questa mattina intorno alle 13:30 di un violento scontro tra due autovetture.

Nell’impatto sono rimaste ferite due persone: un uomo di 37 anni, trasportato in ambulanza all’ospedale Di Maria di Avola in stato cosciente, e un ragazzo di 20 anni, le cui condizioni sono apparse subito molto gravi. Quest’ultimo è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trova attualmente in prognosi riservata.


L'incidente nella circonvallazione di Avola

Incidente sulla circonvallazione di Avola, sul posto l’elisoccorso

Dentro la galleria

I rilievi da parte della Polizia Stradale e le operazioni di bonifica del tratto stradale sono state completate. Il sottopasso è stato dunque riaperto al traffico.

Restano da chiarire le cause dell’incidente.


