Avola-Nissa, ultras senza biglietto tentano di forzare i controlli: 11 Daspo

Cronaca · uno per 5 anni

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La Polizia di Stato ha notificato un Daspo sportivo a undici tifosi della Nissa. Per un anno non potranno entrare negli impianti sportivi. Uno di loro, ritenuto responsabile dei fatti più gravi, resterà lontano dalle manifestazioni sportive per cinque anni.

I fatti risalgono al 20 settembre scorso, prima della partita Avola-Nissa del campionato nazionale di serie D, girone I, allo stadio “Meno Di Pasquale” di Avola. Il gruppo di ultras nisseni, senza biglietto, ha cercato di forzare il dispositivo di ordine pubblico della Polizia. Gli agenti li hanno subito bloccati, respinti fuori dallo stadio e identificati, per poi procedere con i provvedimenti.

Per la partita erano state previste specifiche misure organizzative, basate sulle indicazioni dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Lo scopo di queste misure è permettere ai tifosi in trasferta di vivere un momento di sport e di comunità, a patto che rispettino le regole.