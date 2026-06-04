Avola, Paolo Migliore consegna la tesi su “Fronte del Palco” a Vasco Rossi

Si conclude con un momento di forte valore umano e simbolico il percorso accademico di Paolo Migliore, laureando in Basso Elettrico Pop/Rock presso il Conservatorio “S.ARLIA” di Nocera Terinese, autore di una tesi dedicata a “Fronte del palco”, storico doppio album live di Vasco Rossi.

Il lavoro, sviluppato sotto la guida del relatore Lucio Enrico Fasino e con la correlazione di Donald Renda (attuale batterista di Vasco Rossi), ha analizzato in profondità uno dei live più rappresentativi della storia del rock italiano, intrecciando aspetti musicali, performativi e produttivi.

La ricerca è stata arricchita da contributi e testimonianze di figure centrali del progetto originale e del mondo musicale legato all’artista: Lorenzo Poli (bassista del tour “Fronte del palco”), Maurizio Biancani (Fonoprint, Bologna), Tania Sachs (ufficio stampa di Vasco Rossi) e lo stesso Vasco Rossi, che ha contribuito con dichiarazioni dirette.

Il lavoro ha ottenuto un riconoscimento pubblico di rilievo quando l’ufficio stampa dell’artista, nella persona di Tania Sachs, ha voluto valorizzare l’iniziativa accademica invitando Paolo Migliore a partecipare a una delle date del tour 2026 di Vasco Rossi per incontrare personalmente l’artista.

La scelta è ricaduta sulla data zero del tour 2026 a Rimini, primo appuntamento del nuovo spettacolo live del rocker di Zocca, evento che ha segnato l’avvio della produzione scenica e musicale della tournée. In tale occasione, Paolo Migliore ha potuto assistere al concerto e vivere un’esperienza diretta all’interno della dimensione live dell’artista, in un contesto di grande partecipazione del pubblico.

Al termine dello show, si è svolto il momento più significativo della vicenda: l’incontro tra Vasco Rossi e Paolo Migliore. In un clima di grande emozione, il laureando ha consegnato personalmente la propria tesi all’artista, presentandola e raccontandone il percorso di ricerca.

L’incontro si è concluso con un gesto di forte valore simbolico: Vasco Rossi ha accolto Paolo Migliore con un abbraccio e si è congratulato personalmente per il lavoro svolto, riconoscendo il valore del progetto accademico dedicato a uno dei suoi album più iconici.

Un epilogo che suggella un percorso di studio, passione e ricerca musicale, trasformando una tesi di laurea in un ponte reale tra mondo accademico e storia della musica italiana contemporanea.

Paolo Migliore, classe 1992, è un bassista siciliano attualmente impegnato con i Qbeta, formazione con cui sviluppa un’intensa attività live e discografica tra pop, world music e sonorità mediterranee.

La sua formazione nasce con Filippo Dipietro (Antonella Ruggiero, Amii Stewart) e prosegue al Conservatorio “P. I. Tchaikovsky” di Nocera Terinese sotto la guida di Lucio Enrico Fasino (Emma, Tananai, Elisa, Francesco Renga, Noemi, Irama, Biagio Antonacci, Patty Pravo, Mara Sattei), approfondendo parallelamente lo studio con Andrea Torresani, bassista di Vasco Rossi (Franco Battiato, Elisa, Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti, Ermal Meta).

Il suo percorso è arricchito da masterclass con alcuni tra i più importanti bassisti italiani e internazionali, tra cui Alain Caron, Lorenzo Poli, Ivano Icardi, Lele Melotti, Federico Malaman, Maxx Furian, Massimo Moriconi e Mario Guarini.

Ha collaborato artisticamente con Lello Analfino (Tinturia), Federica Carta e Rosario Canale, consolidando una versatilità che spazia tra pop, rock e world music. Oggi, con i Qbeta, continua a sviluppare la propria identità musicale unendo tecnica, groove ed energia dal vivo.