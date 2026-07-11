Momenti di tensione giovedì sera al Pronto soccorso dell’ospedale “Di Maria” di Avola, dove un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato dopo la richiesta di aiuto del personale sanitario, che ha segnalato la presenza di un uomo particolarmente agitato. Secondo quanto ricostruito dai militari, il quarantenne insisteva con veemenza per accedere alla stanza in cui la figlia stava ricevendo le cure dei medici dopo essere rimasta coinvolta, poco prima, in un incidente stradale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Avola e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Noto. All’arrivo dei militari, l’uomo avrebbe dato in escandescenze, aggredendoli sia verbalmente che fisicamente. Dopo essere stato bloccato, è stato arrestato in flagranza di reato.

L’arrestato, quarantenne con precedenti di polizia per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, dovrà rispondere delle accuse di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Come previsto dalla normativa, è obbligo ricordare che l’indagato è, allo stato attuale, soltanto gravemente indiziato dei reati contestati e che la sua posizione sarà valutata dall’autorità giudiziaria nel corso del procedimento penale, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.