Avola, via libera della Co.Vi.So.D.: il club è ufficialmente iscritto alla Serie D

Il Calcio Avola può finalmente festeggiare. La società rossoblù ha comunicato di aver ricevuto l’esito positivo dell’istruttoria della Co.Vi.So.D., ottenendo il via libera all’iscrizione al campionato di Serie D 2026/2027. Un passaggio fondamentale e atteso che consente al club di guardare con serenità alla prossima stagione, dopo aver completato positivamente l’iter di verifica della documentazione richiesta dall’organismo di controllo della Lega Nazionale Dilettanti.
“Il Calcio Avola 1949 comunica di aver ricevuto l’esito positivo dell’istruttoria da parte della Co.Vi.So.D., ottenendo il via libera per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D 2026/2027″, si legge nella nota diffusa dalla società.
Mentre ad Avola si può già brindare all’iscrizione, diversa è la situazione del Siracusa. Il club azzurro resta infatti ancora in attesa del pronunciamento dell’organismo di controllo, che dovrà esaminare la documentazione presentata dalla società in vista della prossima stagione.
Nelle prossime ore è atteso il responso anche per la formazione del capoluogo, che aspetta il definitivo semaforo verde per completare l’iter di ammissione al campionato.