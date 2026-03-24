Avs esulta per la vittoria del “No”: “Un segnale forte anche da Siracusa”

Esprime grande soddisfazione Alleanza Verdi e Sinistra per il risultato del referendum, che vede la netta affermazione del “No” sia a livello nazionale sia, in modo particolarmente marcato, in Sicilia. Secondo la coalizione, si tratta di “un risultato importante e straordinario”, che assume anche un chiaro significato politico.

Nel mirino delle opposizioni c’è il governo guidato da Giorgia Meloni, che esce indebolito da un voto interpretato come una difesa dei principi costituzionali da parte dei cittadini.

In provincia di Siracusa, il “No” supera il 60% in diversi comuni, consolidando una tendenza significativa sul territorio. Un dato particolarmente simbolico arriva da Avola, città del deputato Cannata, esponente di spicco di Fratelli d’Italia, dove il risultato rafforza la lettura politica del voto.

Avs sottolinea come il successo sia anche il frutto di una mobilitazione capillare: banchetti nelle piazze, iniziative diffuse e un lavoro costante che ha coinvolto cittadini e attivisti in tutta la provincia.

“Ringraziamo quanti e quante si sono spesi nella campagna”, dichiarano i rappresentanti locali, evidenziando il contributo determinante della partecipazione dal basso.

A firmare la nota sono Sebastiano Zappulla, segretario provinciale di Sinistra Italiana-Avs, insieme ai coportavoce di Europa Verde-Avs, Salvo La Delfa e Giovanna Megna. Per la coalizione, il risultato apre ora una nuova fase di riflessione politica a livello nazionale.