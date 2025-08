Avviati i lavori di diserbo e pulizia lungo le strade provinciali (SP 10, SP 40 e SP 45) delle aree interne

Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha avviato in questi giorni nuovi interventi di manutenzione lungo alcune importanti arterie della viabilità provinciale interna, con lavori di diserbo, decespugliamento, sbanchinamento e rimozione di detriti dalle banchine stradali.

Le operazioni riguardano le Strade Provinciali SP 10, SP 40 e SP 45, che attraversano principalmente i territori dei comuni di Ferla e Cassaro, estendendosi anche in parte al territorio di Buccheri.





È stato effettuato un sopralluogo da parte del presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa e da parte del consigliere delegato alla viabilità e VicePresidente, Diego Giarratana, insieme con il sindaco di Cassaro Mirella Garro, per verificare direttamente lo stato di avanzamento dei lavori.

Gli interventi in corso mirano a: rimuovere la vegetazione infestante e i detriti lungo i margini stradali; garantire la pulizia e visibilità delle carreggiate; migliorare le condizioni di sicurezza per la circolazione locale, soprattutto in vista dell’intensificarsi del traffico estivo.

Si tratta di lavori fondamentali per assicurare il decoro e la fruibilità delle strade provinciali, spesso penalizzate dalla crescita incontrollata della vegetazione e dall’accumulo di materiali nei mesi estivi.