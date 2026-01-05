Avvio dei saldi in Sicilia, le previsioni della Cidec: “ogni famiglia spenderà circa 200 euro, quasi 40 in più rispetto allo scorso anno”

“La stagione degli sconti dovrebbe registrare significativi miglioramenti nell’isola rispetto al 2025, con una spesa di circa quaranta euro in più per famiglia”: lo afferma il presidente regionale della Confederazione Italiana Esercenti Commercianti Sicilia Salvatore Bivona, in merito ai saldi invernali che hanno preso ufficialmente il via nella giornata di sabato 3 gennaio. Secondo le previsioni della Cidec, la spesa media si attesterebbe intorno ai duecento euro a famiglia.

“L’economia siciliana – afferma il presidente – seppure con lentezza e non in maniera uniforme, è comunque cresciuta nel corso dell’ultimo triennio. Occorre dare merito all’assessorato regionale alle Attività produttive, inoltre di avere scelto un approccio dialogante e di confronto continuo con le organizzazioni di categoria che rappresentano il commercio, privilegiando provvedimenti che hanno contribuito a ridare ossigeno al settore. Gli esercenti puntano in primis a eliminare le giacenze nei magazzini, e a contrastare la concorrenza, non sempre leale, del commercio on line. I saldi rappresentano un’ottima occasione per riavvicinare i consumatori ai negozi di vicinato, recuperando anche il valore sociale del commercio di prossimità”.

Particolarmente favorevoli sono, secondo la Cidec, le previsioni relative agli acquisti nelle province di Palermo, Catania, Siracusa e Messina, grazie al traino dell’affluenza turistica, che ha registrato in tutta l’isola un aumento di oltre il quattro per cento rispetto allo scorso anno.