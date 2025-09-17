Avvio dell’anno scolastico a Siracusa: visite del Presidente e del Consigliere delegato del Libero Consorzio negli istituti

Nei giorni scorsi il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, insieme al Consigliere delegato all’edilizia scolastica, Salvo Cannata, ha preso parte all’avvio del nuovo anno scolastico con una serie di visite negli istituti superiori della città e della provincia.

La prima tappa ha riguardato il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Floridia dove la delegazione ha avuto modo di incontrare le nuove classi prime, accolti con grande cordialità dalla dirigente scolastica Rita Spada e dal suo staff.

A seguire, è stata la volta del Liceo Scientifico “Corbino” di Siracusa, dove il Presidente e il Consigliere sono stati accolti dalla dirigente scolastica Valentina Grande e dal personale docente e amministrativo. Infine, la delegazione ha fatto visita all’Istituto Superiore “Nervi–Alaimo” di Lentini accolta dalla dirigente scolastica Giuseppina Sanzaro e dai suoi collaboratori, con un momento di confronto sulle esigenze e sulle prospettive della comunità scolastica.

“Nel corso degli incontri – dichiarano Giansiracusa e Cannata – abbiamo voluto ribadire il senso di un patto di collaborazione che deve unire l’ente di area vasta e le comunità scolastiche. Al Libero Consorzio spetta la responsabilità di garantire il contenitore, cioè edifici sicuri, funzionali e adeguati; alle scuole, come comunità educanti, spetta invece la cura del contenuto, ossia dei percorsi formativi e di crescita degli studenti. Le due dimensioni non possono prescindere l’una dall’altra: solo insieme, contenitore e contenuto, possono dare senso e valore alla scuola come luogo di cittadinanza e di futuro. È questo il patto che abbiamo proposto di siglare non solo alle istituzioni scolastiche oggetto della nostra visita, ma all’intera rete degli istituti superiori della provincia.”