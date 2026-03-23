Avvio delle procedure di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione di un parco Fotovoltaico a Melilli e Augusta

AVVISO PUBBLICO

per l’Avvio delle Procedure di Apposizione del Vincolo preordinato all’Esproprio ex Art 111 del R.D. n. 1775/1933 e dell’art.11 del D.P.R. n. 327/2001

Intervento: Realizzazione di n. 1 linea interrata, esercita a 36 kV, e relative opere di connessione alla RTN, funzionali alla ” realizzazione di un parco Fotovoltaico della potenza complessiva di 14,99 MW e relativo cavidotto, da realizzarsi nei comuni di Melilli in c/da Petraro e Augusta in c/da Ogliastro” , collegato in antenna su una nuova stazione elettrica di trasformazione (SE) 380/150/36 kV della RTN, da inserire in entra – esce sul futuro elettrodotto RTN a 380 kV della RTN “Paternò – Priolo”, previsto nel Piano di Sviluppo Terna.

Richiedente: Rosso Energia S.r.l., via Savona 97, 20144 Milano

Territorio Interessato: Comuni di Augusta (SR) e Melilli (SR)

Il sottoscritto, Giorgio Pupillo, nato a Savona il 14/07/1972, CF PPLGRG72L141480X, in qualità di legale rappresentante della società Rosso Energia S.r.l., con sede in Via Savona n.97, P.IVA 12399330963, REA MI- 2658990, indirizzo di posta elettronica certificata rosso.energia@legalmail.it, in relazione all’intervento di cui sopra, con la presente, in nome e per conto della rappresentata,

PREMESSO CHE

• In data 27/02/2026 con prot. 12399330963-26022026-1631, la Scrivente, in qualità di Soggetto Proponente, ha trasmesso un’istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi dell’Art.8 del D.Lgs. 190/2024 per l’autorizzazione delle opere in oggetto, presso il Comune di Augusta (SR); • la linea interrata a 36 kV fa capo alla STMG formulata da Terna S.p.a. all’interno del preventivo di connessione fornito, di cui codice rintracciabilità 202501484;

• le Opere Connesse, indispensabili all’esercizio dell’Impianto, constano di linea elettrica di vettoriamento dell’Energia prodotta dall’Impianto e opere di collegamento dell’Impianto alla nuova stazione elettrica di trasformazione (SE) 380/150/36 kV della RTN, da inserire in entra – esce sul futuro elettrodotto RTN a 380 kV della RTN “Paternò – Priolo”, previsto nel Piano di Sviluppo Terna;

• le Opere Connesse saranno realizzate secondo le modalità tecniche e le norme vigenti in materia, come meglio indicato nei progetti depositati. Il tracciato dell’elettrodotto è stato studiato in armonia con quanto dettato dall’art. 121 del T.U. del 11/12/1933 n. 1775, comparando le esigenze della pubblica utilità delle opere con gli interessi sia pubblici che privati coinvolti, in modo tale da recare il minore sacrificio possibile alle proprietà interessate, avendo avuto cura di vagliare le situazioni esistenti sui fondi da asservire rispetto anche alle condizioni dei terreni limitrofi;

• la realizzazione della linea in oggetto è urgente, indifferibile e di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 111 e seguenti del Regio Decreto n° 1775/1933, dell’art. 12 del D.P.R. N° 327 del 08/06/2001 e ss.mm.ii. ed inoltre ai sensi della L.R. 29/2015 art.2 c.3. Per la particolare importanza delle stesse opere è stato richiesto, per l’elettrodotto, il carattere di inamovibilità e pertanto le relative servitù di elettrodotto potranno essere imposte conseguentemente e quindi in deroga alle disposizioni di cui all’art. 122, commi 4-5, del R.D. 11/12/1933 n.1775.

RENDE NOTO

• che il presente avviso e i relativi elaborati tecnici relativi agli interventi interessati dalle procedure di esproprio, asservimento e di occupazione temporanea, saranno depositati presso l’Ufficio del Genio Civile di Siracusa – Via Brenta n. 75-77 Cap 96100 Siracusa (SR) a disposizione di chiunque ne abbia interesse, dimostrandone la titolarità;

• che ulteriore documentazione relativa all’intervento è stata depositata ed è consultabile presso il Comune di Augusta (SR), Ufficio SUAP;

• che eventuali opposizioni ed osservazioni scritte, avverse alla realizzazione dei cavidotti, possono essere presentate,

– all’Ufficio del Genio Civile di Siracusa (PEC geniocivile.sr@certmail.regione.sicilia.it)

– al Comune di Augusta (PEC protocollocomunediaugusta@pointpec.it)

– alla Società Proponente Rosso Energia Srl (PEC rosso.energia@legalmail.it)

entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione e verranno valutate dall’autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni;

• che l’area in cui è prevista la realizzazione dell’impianto fotovoltaico e le opere di connessione alla SE è ubicata nei Comuni di Augusta (SR) e Melilli (SR);

• che gli immobili interessati dalle procedure di esproprio, asservimento ed occupazione temporanea sono censiti al catasto terreni dei Comuni di Augusta e Melilli, riportati nell’elenco seguente:

1. AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO con sede in Roma (RM)/Palermo (PA), C.F./P.IVA 97048990580, Comune di Augusta, Fg.64 Part. 336 -344-158-325-342-316-312-320- 300-128- 334, area asservita complessiva c.a 2529 mq e Comune di Melilli, Fg.21 Part. 138-127-123-151, area asservita complessiva c.a 2947;

2. AUGUSTA UNO SOLARE S.R.L. con sede in Milano (MI), C.F./P.IVA 12008400967, Comune di Augusta, Fg.63 Part. 304, area asservita complessiva c.a 20 mq;

3. BARI CRISTOFARO; FU SEBASTIANO nato a n.d., C.F. n.d.,Comune di Melilli, Fg.17 Part. 165, area asservita complessiva c.a 1020 mq;

4. BASSO ALFIO FU SEBASTIANO, nato a n.d., C.F. n.d.,Comune di Augusta, Fg.63 Part. 63, area asservita complessiva c.a 60 mq;

5. BASSO FRANCESCO FU SEBASTIANO, nato a n.d., C.F. n.d.,Comune di Augusta, Fg.63 Part. 63, area asservita complessiva c.a 60 mq;

6. BASSO GIUSEPPE, nato a Carlentini (SR) il 09/01/1961, C.F. BSSGPP61A09B787F, Comune di Augusta, Fg.63 Part. 181-64-178-179-400-63, area asservita complessiva di c.a 538 mq;

7. BASSO GIUSEPPE, nato a Carlentini (SR) il 09/11/1961, C.F. BSSGPP61S09B787Q, Comune di Augusta, Fg.63 Part. 63, area asservita complessiva di c.a 60 mq;

8. BASSO MARCELLO, nato a Carlentini (SR) il 21/11/1962, C.F. BSSMCL62S21B787C, Comune di Augusta, Fg.63 Part. 181-64-178-179-400-412-413-175-415-417-408-512-406-414-63, area asservita complessiva di c.a 2154mq;

9. BONAFEDE MARIA LUCIA, nata a Lentini (SR) il 04/08/1948, C.F. BNFMLC48M44E532N, Comune di Melilli, Fg.2 Part. 59, area asservita complessiva di c.a 1105mq;

10. BONGIOVANNI LUIGI, nato a Melilli (SR) il 14/01/1969, C.F. BNGLGU69A14F107B, Comune di Melilli, Fg. 9 Part. 47-54-17, area asservita complessiva di c.a 490 mq;

11. CAIRONE SALVATORE, nato a Lentini (SR) il 24/04/1995, C.F. CRNSVT95D24E532C, Comune di Melilli, Fg. 15 Part. 1425, area asservita complessiva di c.a 160 mq;

12. CAMPISI CAMPISI ANTONINO nato a Carlentini (SR) il 06/05/1956, C.F. CMPNNN56E06B787W, Comune di Melilli, Fg. 9 Part. 27, area asservita complessiva di c.a 156 mq;

13. CAMPISI CAMPISI GIUSEPPINA, nata a Carlentini (SR) il 13/02/1955, C.F. CMPGPP55B53B787N, Comune di Melilli, Fg. 9 Part. 27, area asservita complessiva di c.a 156 mq;

14. CAMPISI CAMPISI ROSANNA, nata a Carlentini (SR) il 27/09/1959, C.F. CMPRNN59P67B787F, Comune di Melilli, Fg. 9 Part. 27, area asservita complessiva di c.a 156 mq;

15. CAMPISI VENERA, nata a Carlentini (SR) il 01/02/1951, C.F. CMPVNR51B61B787L, Comune di Melilli, Fg. 15 Part. 133, area asservita complessiva di c.a 185 mq;

16. CARLENTINI ALBERIGO, nato a Carlentini (SR) il 03/01/1948, C.F. CRLLRG48A03B787P, Comune di Melilli, Fg. 21 Part. 158-145, area asservita complessiva di c.a 140 mq;

17. CARLENTINI SALVATORE, nato a Carlentini (SR) il 03/07/1941, C.F. CRLSVT41L03B787H, Comune di Melilli, Fg. 21 Part. 158-159, area asservita complessiva di c.a 140 mq;

18. CARUSO IGNAZIO, nato a Melilli (SR) il 06/08/1962, C.F. CRSGNZ62M06F107B, Comune di Melilli, Fg. 14 Part. 103-102-13, area asservita complessiva di c.a 851 mq;

19. CASSA PER IL MEZZOGIORNO, con sede in Roma (RM), C.F./P.IVA 80099150585, Comune di Augusta, Fg.64 Part. 289-322, area asservita complessiva c.a 495 mq;

20. CIAVOLA FABRIZIO, nato a Acireale (CT) il 02/03/1974, C.F. CVLFRZ74C02A028R, Comune di Melilli, Fg. 2 Part. 59, area asservita complessiva di c.a 1105 mq;

21. CIAVOLA GIUSEPPE, nato a Augusta (SR) il 13/07/2001, C.F. CVLGPP01L13A494R, Comune di Melilli, Fg. 2 Part. 59, area asservita complessiva di c.a 1105 mq;

22. CIAVOLA LUCIA, nata a Acireale (CT) il 19/09/1966, C.F. CVLLCU66P59A028I, Comune di Melilli, Fg. 2 Part. 59, area asservita complessiva di c.a 1105 mq;

23. CIAVOLA LUCIA ANNA, nata a Lentini (SR) il 26/07/1975, C.F. CVLLNN75L66E532Q, Comune di Melilli, Fg. 2 Part. 59, area asservita complessiva di c.a 1105 mq;

24. CIAVOLA SEBASTIANO, nato a Lentini (SR) il 01/04/1974, C.F. CVLSST74D01E532C, Comune di Melilli, Fg. 2 Part. 59, area asservita complessiva di c.a 1105 mq;

25. CIMINO GAETANO, nato a Carlentini (SR) il 07/03/1929, C.F. CMNGTN29C07B787T, Comune di Melilli, Fg. 15 Part. 128, area asservita complessiva di c.a 395 mq;

26. COCO FRANCESCO, nato a Melilli (SR) il 03/04/1936, C.F. CCOFNC36D03F107Q, Comune di Augusta, Fg. 64 Part. 303, area asservita complessiva di c.a 265 mq;

27. COCO MICHELE, nato a Melilli (SR) il 13/04/1938, C.F. CCOMHL38D13F107G, Comune di Augusta, Fg. 64 Part. 303, area asservita complessiva di c.a 265 mq;

28. COCO SALVATORE, nato a Melilli (SR) il 22/08/1932, C.F. CCOSVT32M22F107R, Comune di Augusta, Fg. 64 Part. 303, area asservita complessiva di c.a 265 mq;

29. COMUNE DI MELILLI, con sede in Melilli (SR), C.F./ P.IVA 81000590893, Comune di Melilli, Fg. 15 Part. 1253-1484-1203-1507-1, area asservita complessiva di c.a 804 mq;

30. COMUNE DI PRIOLO GARGALLO, con sede in Priolo Gargallo (SR), C.F./ P.IVA 00282190891, Comune di Augusta, Fg. 64 Part. 196-347-359, area asservita complessiva di c.a 1797 mq;

31. CORSARO SANTO, nato a Catania (CT) il 04/03/1947, C.F. CRSSNT47C04C351F, Comune di Melilli, Fg. 15 Part. 1204-1202, area asservita complessiva di c.a 81 mq;

32. CORTESE GRAZIA, nata a Augusta (SR) il 02/07/1920, C.F. CRTGRZ20L42B787G, Comune di Augusta, Fg. 64 Part. 196-347-223, area asservita complessiva di c.a 1402 mq;

33. CORTESE SALVATORE, nato a Augusta (SR) il 30/08/1925, C.F. CRTSVT25M30B787C, Comune di Augusta, Fg. 64 Part. 196-347-223, area asservita complessiva di c.a 1402 mq;

34. CORTESE SALVATORE; FU CIRIANO, nato a n.d., C.F. n.d., Comune di Augusta, Fg. 64 Part. 299, area asservita complessiva di c.a 20 mq;

35. CORTESE SEBASTIANA, nata a Carlentini (SR) il 30/09/1911, C.F. CRTSST11P70B787K, Comune di Augusta, Fg. 64 Part. 196-347-223, area asservita complessiva di c.a 1402 mq;

36. CORVO COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Carlentini (SR), C.F./P.IVA 00942020892, Comune di Melilli, Fg.15 Part. 60 -288-267-507-506-480-462-441-440-439-438-437-436-435-434-433-432-431-430-450- 449-448-447-446-798-797-796-40-840-839-889-890-905-906, area asservita complessiva di c.a 4476 mq;

37. COSTANZO ALFIO, nato a Lentini (SR) il 16/08/1966, C.F. CSTLFA66M16E532L, Comune di Melilli, Fg. 15 Part. 118, area asservita complessiva di c.a 233 mq;

38. COSTANZO CARMELA, nata a Lentini (SR) il 14/09/1963, C.F. CSTCML63P54E532Y, Comune di Melilli, Fg. 15 Part.118, area asservita complessiva di c.a 233 mq;

39. COSTANZO FRANCESCO, nato a Lentini (SR) il 09/10/1935, C.F. CSTFNC35R09E532A, Comune di Melilli, Fg. 15 Part. 118, area asservita complessiva di c.a 233 mq;

40. COTTONE LEONARDA, nata a Catania (CT) il 09/05/1966, C.F. CTTLRD66E49C351Z, Comune di Melilli, Fg. 15 Part.119-48, area asservita complessiva di c.a 640 mq;

41. D’AUGUSTA PIETRO, nato a Augusta (SR) il 07/09/1910, C.F. DGSPTR10P07A494O, Comune di Augusta, Fg. 64 Part. 318, area asservita complessiva di c.a 200 mq;

42. DEMANIO DELLO STATO, con sede in Augusta, C.F./P.IVA 80099150585, Comune di Augusta, Fg.63 Part. 299-297, area asservita complessiva c.a 805 mq

43. DEMMA FEDERICA, Catania (CT) il 18/10/1986, C.F. DMMFRC86R58C351T, Comune di Melilli, Fg. 15 Part.1478, area asservita complessiva di c.a 500 mq;

44. DI GRANDE CLAUDIO, Augusta (SR) il 08/02/1936, C.F. DGRCLD36B08A494L, Comune di Augusta, Fg. 64 Part. 303, area asservita complessiva di c.a 265 mq;

45. DI GRANDE GIUSEPPE, nato a Augusta (SR) il 27/07/1973, C.F. DGRGPP73L27A494L, Comune di Augusta, Fg. 64 Part. 303, area asservita complessiva di c.a 265 mq;

46. DI GRANDE LILIANA, nata a Augusta (SR) il 12/11/1977, C.F. DGRLLN77S52A494S, Comune di Augusta, Fg. 64 Part. 303, area asservita complessiva di c.a 265 mq;

47. DI GRANDE MARIA, nata a Augusta (SR) il 20/05/1972, C.F. DGRMRA72E60A494Z, Comune di Augusta, Fg. 64 Part. 303, area asservita complessiva di c.a 265 mq;

48. DI GRANDE RITA, nata a Augusta (SR) il 03/11/1975, C.F. DGRRTI75S43A494C, Comune di Augusta, Fg. 64 Part. 303, area asservita complessiva di c.a 265 mq;

49. DI MAURO SALVATORE, nato a Carlentini (SR) il 28/10/1941, C.F. DMRSVT41R28B787A, Comune di Augusta, Fg. 64 Part. 330, area asservita complessiva di c.a 15 mq;

50. DUGO LUIGI, nato a Siracusa (SR) il 14/01/1944, C.F. DGULGU44A14I754I, Comune di Augusta, Fg. 64 Part. 387, area asservita complessiva di c.a 220 mq;

51. F. A. I. S.R.L., con sede in Augusta (SR), C.F./P.IVA 00869090886, Comune di Augusta, Fg.64 Part. 297, area asservita complessiva c.a 600 mq

52. FALLICO ANTONIO ANDREA, Augusta (SR) il 07/01/1985, C.F. FLLNNN85A07A494N, Comune di Melilli, Fg. 15 Part. 875, area asservita complessiva di c.a 88 mq;

53. FANCIULLO ANGELA; DI ANTONIO, nata a n.d., C.F. n.d., Comune di Augusta, Fg. 64 Part. 299, area asservita complessiva di c.a 20 mq;

54. FINOCCHIARO LUCIA; FU VINCENZO, nata a n.d., C.F. n.d., Comune di Augusta, Fg. 64 Part. 299, area asservita complessiva di c.a 20 mq;

55. FIRRINCIELI GIUSEPPE, nato a Pachino (SR) il 08/03/1934, C.F. FRRGPP34C08G211F, Comune di Augusta, Fg. 64 Part. 297-358, area asservita complessiva di c.a 680 mq;

56. FIRRINCIELI GIUSEPPE, nato a Augusta (SR) il 12/03/1971, C.F. FRRGPP71C12A494O, Comune di Augusta, Fg. 64 Part. 358, area asservita complessiva di c.a 80 mq;

57. FLORIDIA ANTONINO, nato a Carlentini il 18/07/1957, C.F. FLRNNN57L18B787J, Comune di Melilli, Fg. 21, Part. 133-147-125, area asservita complessiva di c.a 350 mq;

58. FLORIDIA GIOVANNI, nato a Catania il 15/05/1964, C.F. FLRGNN64E15C351X, Comune di Melilli, Fg. 21, Part. 133-147-125, area asservita complessiva di c.a 350 mq;

59. FLORIDIA NUNZIATA, nata a Lentini (SR) il 30/08/1953, C.F. FLRNZT53M70E532Y, Comune di Melilli, Fg. 15, Part. 82, area asservita complessiva di c.a 390 mq;

60. FLORIDIA ROSARIO, nato a Carlentini il 03/07/1953, C.F. FLRRSR53L03B787S, Comune di Melilli, Fg. 21, Part. 133-147-125, area asservita complessiva di c.a 350 mq;

61. FRACICA ANGELO, nato a Lentini (SR) il 28/09/1940, C.F. FRCNGL40P28E532C, Comune di Melilli, Fg. 15, Part. 50, area asservita complessiva di c.a 245 mq;

62. GAETA NATALA, nata a Lentini (SR) il 15/09/1937, C.F. GTANTL37P55E532D, Comune di Melilli, Fg. 21, Part. 149-66-144-155-125, area asservita complessiva di c.a 610 mq;

63. GIBILISCO MARIA; FU GIUSEPPE, nata a n.d., C.F. n.d., Comune di Augusta, Fg. 64, Part. 328-278, area asservita complessiva di c.a 395 mq;

64. GRASSO ANTONIO, nato a Lentini (SR) il 14/02/1965, C.F. GRSNTN65B14E532J, Comune di Melilli, Fg. 21, Part. 149-66-144-155-125, area asservita complessiva di c.a 610 mq;

65. GRASSO FRANCESCO, nato a Acireale (CT) il 28/09/1940, C.F. GRSFNC40P28A028W, Comune di Melilli, Fg. 64, Part. 360, area asservita complessiva di c.a 115 mq;

66. GRASSO GABRIELLA, nata a Catania (CT) il 18/07/1972, C.F. GRSGRL72L58C351A, Comune di Augusta, Fg. 21, Part. 149-66-144-155-125, area asservita complessiva di c.a 610 mq;

67. GUGLIUZZA PAOLO, nato a Caltagirone (CT) il 19/01/1943, C.F. GGLPLA43A19B428G, Comune di Augusta, Fg. 64, Part. 297, area asservita complessiva di c.a 600 mq;

68. LEONE VINCENZO, nato a Augusta (SR) il 01/01/1951, C.F. LNEVCN51A01A494D, Comune di Augusta, Fg. 64, Part. 281, area asservita complessiva di c.a 315 mq;

69. MARCHESE DI S GIULIANO, nato a n.d., C.F. n.d., Comune di Melilli, Fg. 14, Part. 105-104-3, area asservita complessiva di c.a 1440 mq;

70. MARCHESE STEFANO, nato a Siracusa (SR) il 07/11/1986, C.F. MRCSFN86S07I754V, Comune di Melilli, Fg. 15, Part. 137, area asservita complessiva di c.a 225 mq;

71. MATARAZZO LUCIANO, nato a Catania (CT) il 19/04/1943, C.F. MTRLCN43D19C351Z, Comune di Melilli, Fg. 14, Part. 108-101-107-109-3, area asservita complessiva di c.a 957 mq;

72. MICALIZIO BENEDETTA, nata a Carlentini (SR) il 03/02/1966, C.F. MCLBDT66B43B787W, Comune di Melilli, Fg. 9, Part. 27, area asservita complessiva di c.a 156 mq;

73. MICALIZIO CLAUDIA, nata a Siracusa (SR) il 13/02/1972, C.F. MCLCLD72B53I754Z, Comune di Melilli, Fg. 9, Part. 27, area asservita complessiva di c.a 156 mq;

74. MICALIZIO LAURA, nata a Carlentini (SR) il 20/03/1968, C.F. MCLLRA68C60B787R, Comune di Melilli, Fg. 9, Part. 27, area asservita complessiva di c.a 156 mq;

75. NANNI CLELIA, nata a Salle (PE) il 27/02/1932, C.F. NNNCLL32B67H715K, Comune di Augusta, Fg. 64, Part. 196-347, area asservita complessiva di c.a 1377 mq;

76. NOBILE MARIA ROSA, nata a Carlentini (SR) il 17/04/1903, C.F. NBLMRS03D57B787J, Comune di Augusta, Fg. 64, Part. 299, area asservita complessiva di c.a 20 mq;

77. ORCHIDEA AGRICOLA SUD con sede in Augusta (SR), C.F./P.IVA 01282370897, Comune di Melilli, Fg.21 Part. 135, area asservita complessiva c.a 395 mq

78. PATTAVINA ARMANDO, nato a Lentini (SR) il 08/09/1940, C.F. PTTRND40P08E532C, Comune di Melilli, Fg. 15, Part. 115, area asservita complessiva di c.a 1011 mq;

79. PECORARO VENERA, nata a Melilli (SR) il 01/02/1947, C.F. PCRVNR47B41F107J, Comune di Melilli, Fg. 15, Part. 45, area asservita complessiva di c.a 177 mq;

80. PISTRITTO GIORGIO, nato a Augusta (SR) il 31/01/1946, C.F. PSTGRG46A31A494X, Comune di Melilli, Fg. 20, Part. 247, area asservita complessiva di c.a 65 mq;

81. PRIOLO SERVIZI SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI, con sede in Melilli (SR), C.F./P.IVA 1567660897, Comune di Augusta, Fg.63 Part. 87, area asservita complessiva c.a 2650 mq,Fg.64 Part.84-309, area asservita complessiva c.a 205mq e Comune di Melilli, Fg.15 Part. 206, area asservita complessiva c.a 20 mq, Fg. 20 Part. 248-202-200-207, area asservita complessiva c.a 453 mq;

82. PUZZO IOLANDA, nata a Siracusa (SR) il 22/11/1926, C.F. PZZLND26S62I754C, Comune di Melilli, Fg. 14, Part. 105-104, area asservita complessiva di c.a 725 mq;

83. RAITI MARIA, nata a Carlentini (SR) il 09/08/1967, C.F. RTAMRA67M49B787A, Comune di Melilli, Fg. 2, Part. 59, area asservita complessiva di c.a 1105 mq; pagina 4 di 6Rosso Energia S.r.l. Gruppo:

84. RAITI PLACIDO, nato a Augusta (SR) il 22/08/1970, C.F. RTAPCD70M22A494Q, Comune di Melilli, Fg. 2, Part. 59, area asservita complessiva di c.a 1105 mq;

85. RANDAZZO ANGELO, nato a Messina (ME) il 01/12/2003, C.F. RNDNGL03T01F158K, Comune di Melilli, Fg. 17, Part. 167, area asservita complessiva di c.a 905 mq;

86. RANDAZZO GIUSEPPE MARIA RENZO, nato a Catania (CT) il 04/02/1967, C.F. RNDGPP67B04C351T, Comune di Melilli, Fg. 17, Part. 167, area asservita complessiva di c.a 905 mq;

87. RANDAZZO LORENZO MARIA, nato a Messina (ME) il 28/07/2010, C.F. RNDLNZ10L28F158I, Comune di Melilli, Fg. 17, Part. 167, area asservita complessiva di c.a 905 mq;

88. RANDAZZO LUCIO, nato a Messina (ME) il 29/04/2001, C.F. RNDLCU01D29F158V, Comune di Melilli, Fg. 17, Part. 167, area asservita complessiva di c.a 905 mq;

89. RESTUCCIA GIUSEPPE, nato a Catania (CT) il 16/09/1976, C.F. RSTGPP76P16C351Q, Comune di Augusta, Fg. 63, Part. 132-281-74, area asservita complessiva di c.a 1100 mq;

90. RESTUCCIA STEFANO, nato a Catania (CT) il 11/11/1980, C.F. RSTSFN80S11C351A, Comune di Augusta, Fg. 63, Part. 132-281-74, area asservita complessiva di c.a 1100 mq;

91. RIERA GIUSEPPE ANTONIO, nato a Catania (CT) il 13/08/1970, C.F. RRIGPP70M13C351V, Comune di Melilli, Fg. 15, Part. 50, area asservita complessiva di c.a 245 mq;

92. RIERA MASSIMO, nato a Catania (CT) il 13/08/1972, C.F. RRIMSM72M13C351J, Comune di Melilli, Fg. 15, Part. 50, area asservita complessiva di c.a 245 mq;

93. RIERA ROBERTO, nato a Catania (CT) il 28/10/1973, C.F. RRIRRT73R28C351V, Comune di Melilli, Fg. 15, Part. 50-1479, area asservita complessiva di c.a 625 mq;

94. RUSSO SEBASTIANO; FU LUCIANO, nato a n.d., C.F. n.d., Comune di Melilli, Fg. 21, Part. 141, area asservita complessiva di c.a 20 mq;

95. SALERNO ALFONSO, nato a Siracusa (SR) il 01/07/1920, C.F. SLRLNS20L01I754Y, Comune di Melilli, Fg. 14, Part. 105-104, area asservita complessiva di c.a 725 mq;

96. SALVO ALFREDO, nato a Lentini (SR) il 26/07/1953, C.F. SLVLRD53L26E532N, Comune di Melilli, Fg. 21, Part. 125, area asservita complessiva di c.a 15 mq;

97. SALVO MASSIMO, Francofonte (SR) il 02/01/1969, C.F. SLVMSM69A02D768O, Comune di Melilli, Fg. 21, Part. 125, area asservita complessiva di c.a 15 mq;

98. SALVO MAURIZIO, Francofonte (SR) il 12/03/1965, C.F. SLVMRZ65C12D768Y, Comune di Melilli, Fg. 21, Part. 125, area asservita complessiva di c.a 15 mq;

99. SANTOSTEFANO CARMELA, nata a Lentini (SR) il 19/07/1961, C.F. SNTCML61L59E532L, Comune di Melilli, Fg. 15, Part. 1425, area asservita complessiva di c.a 160 mq;

100. SBAUDO ROSALIA, nata a Melilli (SR) il 24/09/1947, C.F. SBDRSL47P64F107M, Comune di Augusta, Fg. 64, Part. 330, area asservita complessiva di c.a 15 mq;

101. SCUDERI ANGELA, nata a Misterbianco (CT) il 08/06/1914, C.F. SCDNGL14H48F250Q, Comune di Augusta, Fg. 64, Part. 303, area asservita complessiva di c.a 265 mq;

102. SCUDERI EMMANUEL, nato ad Augusta (SR) il 31/08/1990, C.F. SCDMNL90M31A494D, Comune di Augusta, Fg. 64, Part. 306, area asservita complessiva di c.a 106 mq;

103. SCUDERI MICHELE, nato a Melilli (SR) il 11/04/1959, C.F. SCDMHL59D11F107J, Comune di Augusta, Fg. 64, Part. 306, area asservita complessiva di c.a 106 mq;

104. SCUDERI NUNZIATELLA, nata a Lentini (SR) il 28/02/1972, C.F. SCDNZT72B68E532P, Comune di Augusta, Fg. 64, Part. 306, area asservita complessiva di c.a 106 mq;

105. SEQUENZIA GIUSEPPA, nata a Carlentini (SR) il 21/10/1950, C.F. SQNGPP50R61B787M, Comune di Melilli, Fg. 15, Part. 81, area asservita complessiva di c.a 360 mq;

106. SEQUENZIA GIUSEPPA PIETRA PAOLA, nata a Lentini (SR) il 29/06/1949, C.F. SQNGPP49H69E532D, Comune di Melilli, Fg. 15, Part. 44, area asservita complessiva di c.a 800 mq;

107. SEQUENZIA NELLO, nato a Carlentini (SR) il 02/03/1961, C.F. SQNNLL61C02B787P, Comune di Melilli, Fg. 15, Part. 44, area asservita complessiva di c.a 800 mq;

108. SEQUENZIA SEBASTIANO, nato a Lentini (SR) il 18/10/1959, C.F. SQNSST59R18E532Q, Comune di Melilli, Fg. 15, Part. 82, area asservita complessiva di c.a 390 mq;

109. SEGUENZIA SEBASTIANO, nato a Carlentini (SR) il 28/03/1940, C.F. SGNSST40C28B787J, Comune di Melilli, Fg. 15, Part. 81, area asservita complessiva di c.a 360 mq;

110. SEQUENZIA SIMONA, nata a Augusta (SR) il 04/11/1991, C.F. SQNSMN91S44A494P, Comune di Augusta, Fg. 64, Part. 358, area asservita complessiva di c.a 80 mq;

111. SESTO ROSARIO, nato a Carlentini (SR) il 18/11/1929, C.F. SSTRSR29S18B787X, Comune di Melilli, Fg. 15, Part. 1204-1202, area asservita complessiva di c.a 81 mq;

112. SOC.SEMPLICE AZIENDA AGRICOLA LORETO DI PREZIOSA E FRANCESCA LORETO & C., con sede in Catania (CT), C.F./P.IVA n.d., Comune di Melilli, Fg.2 Part. 5-10-12-17, Fg.3 Part.48-15, Fg.14 Part.15, area asservita complessiva c.a 9550 mq;

113. TERNULLO BIAGIO, nato a Catania (CT) il 04/10/1951, C.F. TRNBGI51R04C351Q, Comune di Melilli, Fg. 20, Part. 204-7-201-5, area asservita complessiva di c.a 1376 mq;

114. TRIBULATO DOMENICO FRA.SCO ALB.TO, nato a Catania (CT) il 08/10/1962, C.F. TRBDNC62R08C351K, Comune di Augusta, Fg. 63, Part. 49, area asservita complessiva di c.a 655 mq;

115. TRIBULATO SALVATORE, nato a Carlentini (SR) il 05/02/1948, C.F. TRBSVT48B05B787V, Comune di Melilli, Fg. 9, Part. 27, area asservita complessiva di c.a 156 mq;

116. ULTRANET S.R.L., con sede in Milano (MI), C.F./P.IVA 09166810961, Comune di Melilli, Fg. 20, Part. 162, area asservita complessiva di c.a 50 mq;

117. VACCARO CONCETTA, nata a Augusta (SR) il 26/06/1961, C.F. VCCCCT61H66A494U, Comune di Melilli, Fg. 20, Part. 249, area asservita complessiva di c.a 182 mq;

118. VACCARO LUCIA, nata a Augusta (SR) il 13/12/1962, C.F. VCCLCU62T53A494T, Comune di Melilli, Fg. 20, Part. 249, area asservita complessiva di c.a 182 mq;