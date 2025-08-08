Ultime news

Libero Consorzio

Avvio Tavolo Tecnico “Sisma 1990”, Michelangelo Giansiracusa: “Ora avanti uniti, oltre le polemiche”

"Il nostro Ente si farà portavoce delle istanze del territorio all’interno del tavolo tecnico, con l’obiettivo di accelerare e garantire il diritto ai rimborsi" ha detto Giansiracusa

Il presidente del Libero Consorzio, Michelangelo Giansiracusa

"Il nostro Ente si farà portavoce delle istanze del territorio all'interno del tavolo tecnico, con l'obiettivo di accelerare e garantire il diritto ai rimborsi" ha detto Giansiracusa

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ufficialmente avviato il Tavolo Tecnico “Sisma 1990”, previsto dall’art. 7-bis della legge n. 111/2024, con finalità ricognitive e operative per la gestione dei rimborsi delle imposte dovute ai cittadini colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa.

Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con nota del 18 luglio 2025 a firma del Presidente Michelangelo Giansiracusa, ne aveva formalmente sollecitato l’istituzione. Con successiva nota ministeriale prot. n. 38630 del 7 agosto 2025, il Dipartimento delle Finanze ha disposto l’avvio del tavolo, invitando le amministrazioni coinvolte a designare i propri rappresentanti. L’Ente ha riscontrato la nota nella giornata di ieri, confermando che, al momento, sarà il Presidente a rappresentarlo nei lavori del Tavolo Tecnico.


In questi giorni – dichiara Michelangelo Giansiracusa, Presidente del Libero Consorzio di Siracusa – abbiamo assistito a polemiche tra alcuni rappresentanti parlamentari di maggioranza e opposizione della nostra provincia.
Credo che, al di là delle posizioni politiche, sia doveroso mettere al centro l’interesse dei cittadini e lavorare uniti affinché questo riconoscimento trovi finalmente attuazione. Il nostro Ente si farà portavoce delle istanze del territorio all’interno del tavolo tecnico, con l’obiettivo di accelerare e garantire il diritto ai rimborsi. Ringrazio tutti coloro che, a vario titolo, si sono impegnati in questi anni per raggiungere questo importante traguardo”.

L’avvio del Tavolo Tecnico rappresenta un passaggio fondamentale per chiudere una vicenda che dura da oltre trent’anni e per dare una risposta concreta a cittadini e imprese che attendono da tempo quanto loro spettante.


