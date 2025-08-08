Avvio Tavolo Tecnico “Sisma 1990”, Michelangelo Giansiracusa: “Ora avanti uniti, oltre le polemiche”

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ufficialmente avviato il Tavolo Tecnico “Sisma 1990”, previsto dall’art. 7-bis della legge n. 111/2024, con finalità ricognitive e operative per la gestione dei rimborsi delle imposte dovute ai cittadini colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa.

Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con nota del 18 luglio 2025 a firma del Presidente Michelangelo Giansiracusa, ne aveva formalmente sollecitato l’istituzione. Con successiva nota ministeriale prot. n. 38630 del 7 agosto 2025, il Dipartimento delle Finanze ha disposto l’avvio del tavolo, invitando le amministrazioni coinvolte a designare i propri rappresentanti. L’Ente ha riscontrato la nota nella giornata di ieri, confermando che, al momento, sarà il Presidente a rappresentarlo nei lavori del Tavolo Tecnico.





“In questi giorni – dichiara Michelangelo Giansiracusa, Presidente del Libero Consorzio di Siracusa – abbiamo assistito a polemiche tra alcuni rappresentanti parlamentari di maggioranza e opposizione della nostra provincia.

Credo che, al di là delle posizioni politiche, sia doveroso mettere al centro l’interesse dei cittadini e lavorare uniti affinché questo riconoscimento trovi finalmente attuazione. Il nostro Ente si farà portavoce delle istanze del territorio all’interno del tavolo tecnico, con l’obiettivo di accelerare e garantire il diritto ai rimborsi. Ringrazio tutti coloro che, a vario titolo, si sono impegnati in questi anni per raggiungere questo importante traguardo”.

L’avvio del Tavolo Tecnico rappresenta un passaggio fondamentale per chiudere una vicenda che dura da oltre trent’anni e per dare una risposta concreta a cittadini e imprese che attendono da tempo quanto loro spettante.